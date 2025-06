Reprodução Cerca de 24,7 mil aparelhos foram roubados na cidade de São Paulo em 2025





A Polícia Militar de São Paulo e o Google anunciaram, nesta terça-feira (10), uma parceria que visa o combate aos crimes de roubos e furtos de celulares no estado.

O anúncio foi feito no Google For Brasil, evento realizado pela empresa para apresentar novidades para o mercado brasileiro.

O funcionamento da parceria se dará pelo Google Localizador que estará disponível nos Terminais Portáteis de Dados (TPD), que são os tablets utilizados pelos policiais em campo.

A ferramenta vai permitir que os PMs, durante atendimento de ocorrências, consigam fazer o bloqueio remotamente de um aparelho subtraído, apenas inserindo o número da linha do cidadão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, a funcionalidade só será acionada a pedido da vítima, que deverá disponibilizar as informações para a ativação do serviço.

Além de bloquear o aparelho, os policiais poderão também auxiliar a vítima a identificar a localização em tempo real, tocar um som para facilitar sua identificação ou, em último caso, apagar todos os dados. Todas as ações devem ser documentadas pelo agente.





O funcionamento do bloqueador acontecerá, inicialmente, apenas em aparelhos que contenham o Android como sistema operacional.

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PM esclarece ainda que a nova ferramenta não substitui a necessidade de se registrar o Boletim de Ocorrência nem a investigação policial.

A parceria com o Google inclui treinamento dos policiais a partir desta semana para utilização desse aplicativo, além de abertura de protocolo de atendimento para acompanhar a ocorrência.

Segundo a SSP, 24,7 mil aparelhos foram roubados na cidade de São Paulo em 2025.