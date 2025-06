Reprodução/redes sociais Caminhões-tanque estacionados nas proximidades da base da Vibra Energia, em Betim









Caminhoneiros que prestam serviço de transporte de combustíveis em Minas Gerais deflagraram greve na madrugada desta segunda-feira (9), podendo comprometer o abastecimento de postos de combustíveis e de aeroportos.

Caminhões-tanque que prestam serviço à Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, estão estacionados no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, próximo à via de acesso à Refinaria Gabriel Passos (Regap), na base da empresa em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte.

Os caminhoneiros que aderiram ao movimento afirmam que só retornarão ao trabalho após uma negociação com a empresa.

Segundo o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), que representa a categoria, os caminhoneiros reivindicam o pagamento do piso mínimo de frete, que é determinado pela Lei 13.703/2018, e o vale-pedágio obrigatório, previsto na Lei 10.209/2001, regulamentada pela Resolução nº 2885/2008, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo o Sindtanque-MG, a Vibra e outras empresas pagam o frete até 15% abaixo do mínimo. Além disso, o vale-pedágio é pago depois da viagem ser efetuada, o que é contra a lei, e, muitas vezes, apenas metade do valor devido.

"Com o descumprimento do piso mínimo de frete e do vale-pedágio obrigatório em Minas, os transportadores vêm acumulando prejuízos incalculáveis. Exigimos da Vibra o cumprimento imediato desses direitos dos transportadores, bem como a ampliação e intensificação da fiscalização aos contratantes de serviços de frete por parte da ANTT", declarou presidente do Sindtaque-MG, Irani Gomes, em postagem nas redes sociais.

Ainda segundo manifestação do sindicato da categoria, caso o movimento perdure, o abastecimento de combustíveis em postos e aeroportos do estado seja comprometido em poucos dias.

O que diz a Vibra Energia

Em nota enviada ao Portal iG, a Vibra Energia confirmou o registro da paralisação de alguns caminhões-tanque em frente à base Babet, em Betim, coordenada por suposta entidade sindical, e que a companhia está adotando todas as medidas necessárias para mitigar eventuais riscos de desabastecimento e atendimento a seus clientes.





“Ressaltamos que os contratos firmados entre Vibra e empresas transportadoras encontram-se vigentes e precisam ser cumpridos, sob pena da aplicação das penalidades previstas”.

A Vibra destaca no comunicado seu compromisso com a regularidade do abastecimento no estado de Minas Gerais e diz que permanece em articulação com os órgãos competentes para assegurar a continuidade dos serviços.

“Informamos que a Cia. está sempre aberta ao diálogo individual com cada um de seus contratados, repudiando de forma veemente qualquer tentativa de combinação coletiva de preços que configuram, em tese, infração à legislação de defesa da concorrência, sujeita às sanções legais cabíveis, conforme estabelecido pelos órgãos competentes".