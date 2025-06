Reprodução/Facebook Corn Snake (Pantherophis guttatus)





Uma cobra da espécie Corn Snake (Pantherophis guttatus), nativa dos Estados Unidos, foi encontrada no telhado de uma casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (6). O animal é considerado exótico por não pertencer à fauna brasileira. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para uma ocorrência no bairro Nova Era e encontrou a serpente no telhado da residência. O réptil foi capturado com o uso de equipamentos apropriados e colocado em uma caixa de transporte específica para evitar risco de fuga ou ataque durante o deslocamento.

A origem da cobra ainda é desconhecida. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Juiz de Fora, onde passará por avaliação e receberá os cuidados necessários.

O Corpo de Bombeiros reforçou que, em casos semelhantes, é fundamental acionar os órgãos responsáveis e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria, a fim de preservar a segurança de pessoas e animais.