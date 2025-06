Reprodução Instagram Baleia-jubarte é encontrada morta na Praia da Barra da Tijuca





O corpo de uma baleia-jubarte foi encontrado encalhado nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h do sábado (7) e confirmou que o animal já estava morto quando a equipe chegou ao local.

Órgãos ambientais foram imediatamente comunicados e biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) estiveram na praia para coletar amostras do animal. Enquanto isso, os bombeiros permaneceram na região para garantir a segurança até a retirada da carcaça.

A remoção da baleia foi realizada no fim da manhã por equipes da Comlurb, com apoio de cinco garis, dois tratores, uma pá-carregadeira, um caminhão basculante e uma retroescavadeira com esteira fornecida pela Rio-Águas. O corpo foi levado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica.





Nesta época do ano, entre julho e novembro, é comum o avistamento de baleias-jubarte no litoral do Rio de Janeiro. Esses animais migram das águas geladas da Antártica em direção ao arquipélago de Abrolhos, na Bahia, onde se reproduzem.

Confira o vídeo: