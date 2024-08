Reprodução Javali quebrou vidraça ao fugir

Um javali invadiu uma estação de trem na China , na segunda-feira (12), e fez com que os passageiros fossem retirados do local. Um vídeo mostrou o momento em que bombeiros tentam capturar o animal, que fugiu. Veja:

O caso aconteceu em uma cidade no sul da China, em Ganzhou. Segundo as testemunhas, um javali apareceu de repente e começou a correr pela estação.

Para garantir a segurança, os funcionários do terminal ativaram um plano de emergência e começaram a evacuar os passageiros. Os bombeiros também foram chamados para lidar com a situação.

Um vídeo registrou os bombeiros usando equipamentos de segurança na tentativa de capturar o javali. Entretanto, o animal acabou quebrando uma vidraça e fugiu para fora da estação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.