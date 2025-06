Antonio Augusto/STF O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser o sexto réu a ser interrogado nesta fase do julgamento da tentativa de golpe de Estado

14h22 - Começa o interrogatório de Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes iniciou o interrogatório com as perguntas sobre a vida pessoal, conforme prevê o CPP e, em seguida, perguntou ao réu Mauro Cid se é verdadeira a acusação feita pela PGR. O militar confirmou a veracidade dos fatos, mas negou ter particidade da trama golpista em apuração.

"Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles", alegou Cid.

14h16 - Funcionamento do interrogatório

Moraes explicou que, na fase dos interrogatórios, no exercício de suas autodefesas, os réus responderão, inicialmente, sobre suas vidas pessoais, vidas pregressas e, depois, sobre a natureza dos fatos, as infrações realizadas e as provas apontadas, bem como sobre as testemunhas e vítimas já inquiridas.

Os réus podem, de acordo prevê o Código de Processo Penal (CPP), exercer o direito ao silêncio e à não autoincriminação. Eles podem se recusar a responder todas as perguntas ou podem utilizar parcialmente dessa prerrogativa, se negando, assim, a responder algumas perguntas, seja de defesa ou acusação.

"É uma previsão constitucional, uma previsão que consagra o direito à defesa, ao réu no exercício da sua atutodefesa e o interrogatório é o momento principal, onde todos os réus podem exercer a sua autodefesa, podem expor os fatos como entendem que eles ocorreram", destacou o ministro relator.

"Portanto, os réus não precisam responder às indagações feitas. Não é constitucionalmente exigível erazoável que o réu possa, como se diz, trair a si mesmo, produzindo provas contra si e auziliando o Ministério Público na acusação", acrescentou.

As defesas de todos os réus, a PGR, responsável pela acusação, e os ministros da Primeira Turma, podem fazer perguntas para todos os integrante do Núcleo 1.

A ordem dos questionamentos segue um protocolo definido. O primeiro a fazer perguntas é o ministro relator, Alexandre de Moraes, seguido pelo ministro Luiz Fux, que poderá interrogar diretamente os réus. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e os advogados de defesa devem encaminhar suas perguntas ao relator, que fará a leitura durante o interrogatório. A defesa do réu que estiver sendo ouvido tem prioridade na formulação das perguntas, logo após a PGR. Em seguida, podem se manifestar os advogados dos demais réus do Núcleo 1, respeitando a ordem alfabética.

14h10 - Ministro Alexandre de Moraes abre a sessão de interrogatório

O magistrado, relator da ação, abriu a sessão relembrando a denúncia, que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e recebida pela Primeira Turma do STF, no dia 26 de maio, por unanimidade. Neste dia, os investigados no chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, tornaram-se réus.

Os nomes que compõem esse núcleo e que serão ouvidos nesta fase do julgamento, que começou nesta tarde e deve se estender até sexta-feira (13), são:

Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel e ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro;

Alexandre Rodrigues Ramagem; ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atual deputado federal;

Almir Ganier Santos, almirante de esquadra brasileiro e ex-comandante da Marinha;

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general de exército da reserva do Exército Brasileiro e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI);

Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de exército do Exército Brasileiro e ex-ministro da Defesa; e

Walter Souza Braga Netto, militar da reserva e ex-ministro-chefe da Casa Civil.

Esses réus são acusados dos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração do patrimônio tombado.

No caso específico do ex-presidente Bolsonaro, além de responder por esses crimes, ele é acusado de liderar a organização criminosa. Já no caso de Ramagem, em decorrência da decisão da Câmara dos Deputados de sustar a ação penal, acatada parcialmente pelo STF, o julgamento do réu nas acusações de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado está suspenso até 2026, bem como a prescrição desses delitos.





O julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou, na tarde desta segunda-feira (09), a ouvir os réus da Ação Penal (AP) 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado que resultou no atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O primeiro a ser interrogado na sessão conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O militar fez um acordo de delação premiada, que sustentou a denúncia do Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele é consideração peça chave no processo que apura a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deve ter o interrogatório mais longo.

Os outros sete réus na ação serão ouvidos após o fim do interrogatório de Cid, por ordem alfabética. Esta fase do julgamento deve se estender até sexta-feira (13) e todos os envolvidos no chamando Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, devem comparecer às sessões, incluindo Bolsonaro.