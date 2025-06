Reprodução/World Atlas A Praia do Cassino é considerada a maior praia do mundo





A Praia do Cassino é um dos principais balneários do Rio Grande do Sul. Seus 254 km de areia branca e fina formam a maior praia contínua da América do Sul e foi reconhecida em 1994 pelo Guinness Book , o livro dos recordes, como a maior praia do mundo.

A faixa de areia, que em alguns pontos apresenta 200 metros de largura, vai dos Molhes da Barra, uma zona de quebra-mar no município gaúcho de Rio Grande, até o Chuí, na fronteira com o Uruguai.

Ao longo da Praia do Cassino, vivem cerca de 30 mil habitantes fixos, número que ultrapassa os 150 mil na época de veraneio, contando com os moradores flutuantes e os turistas, segundo a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul.

Turismo da Praia do Cassino

Reprodução/Desviantes A faixa de areia vai até a fronteira com o Uruguai





As águas cristalinas atraem turistas do Brasil e de fora, principalmente dos países vizinhos — Uruguai e Argentina. Entre os pontos turísticos ao longo da costa, estão os Molhes da Barra, o Centro de Rio Grande e o Museu Oceanográfico, além dos destroços do navio cargueiro Altair, que encalhou na praia em 1976 e permanece lá até hoje.

A praia se caracteriza pelas águas frias e cristalinas em um mar aberto, banhado pelo Oceano Atlântico. As ondas geralmente são fortes, atraindo praticantes do surfe e kitesurfe .

Um diferencial do lugar é a permissão de veículos estacionados na areia, encontrados principalmente nos pontos de maior movimento da praia.

Trekking

Reprodução/Vida Sem Paredes Aventureiros atravessam a extensão da praia andando





Por causa da sua extensão única de areia, a Praia do Cassino também é conhecida por atrair praticantes do trekking — modalidade de caminhada intensa por terrenos mais difíceis.

Em um relato para o portal "Seu Mochilão", o aventureiro Rafael Kosoniscs, contou que o local é um dos principais pontos para esse turismo no verão. Segundo ele, só se vê movimento nos primeiros quilômetros do trekking, e que depois o esportiva fica só.

"Lá, no Cassino, tudo é assustadoramente solitário, incrivelmente remoto e potencialmente espetacular para se ter uma experiência em trekking. E fui para lá sem saber o quanto incrível era. Ainda bem" , publicou no portal.

A distância, o terreno e o isolamento em alguns pontos da praia elevam a dificuldade do trekking na Praia do Cassino. Para a travessia, um preparo físico se torna essencial.

Preservação

A área costeira da Praia do Cassino é preservada para a manutenção do ecossistema local, capaz de impactar nas mudanças climáticas nas zonas litorâneas do Sul.





Com condições climáticas e marítimas atuando para a formação do ecossistema, o local é alvo constante de estudos dos geólogos. Na praia também acontecem as observações de aves migratórias e de animais marinhos.

A pesca amadora e esportiva também pode ser feita durante toda a extensão de areia. Ou seja, Os 250 km da Praia do Cassino atraem todos os tipos de pessoas que podem desfrutar da beleza paradisíaca e única do lugar.