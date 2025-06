Reprodução O engenheiro Francisco Filippo e o momento em que os assaltantes fogem de sua residência









A Polícia Civil de São Paulo conseguiu chegar aos suspeitos pela morte do engenheiro Francisco Filippo, ocorrida na última quarta-feira (4), durante um assalto à sua residência, no Jardim Paulista, região nobre da capital paulista. Filippo morreu com um tiro na nuca

A abordagem policial aos suspeitos ocorreu nesta sexta-feira (6) e um deles acabou morrendo, após troca de tiros com os policiais.

Os policiais identificaram os homens por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas no entorno da residência e também nas ruas por onde eles fugiram. Impressões digitais colhidas pela perícia casa também ajudaram na identificação.

A ação foi detalhada pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que participam da investigação, em entrevista coletiva concedida logo após a abordagem.

De acordo com os policiais, junto com o suspeito que morreu na abordagem e que foi identificado como um dos participantes do assalto, estavam outros dois homens que foram detidos. Ainda não foi confirmada a participação de ambos no crime no Jardim Paulista.

Os três homens estavam em uma residência na Zona Leste de São Paulo, onde foram encontradas roupas usadas no crime. Duas armas também foram apreendidas.

A polícia também entrou numa segunda casa, na mesma região, onde também localizou roupas de um dos criminosos já identificado por participação no crime, mas ele não estava no local.

Este criminoso, que está foragido, com prisão decretada, seria o autor do disparo que matou o engenheiro, segundo o curso das investigações.

Associação criminosa

Os policiais afirmaram ainda que, a partir do veículo utilizado no assalto e de outras situações, como o uso de controle remoto clonado do portão eletrônico, foi possível se chegar à conclusão de que o grupo faz parte de uma associação criminosa que vem atuando em outros roubos a casas e apartamentos em regiões nobres de São Paulo.

Um outro crime que teria sido cometido pela mesma associação criminosa - um assalto à residência de um proprietário de uma rede de restaurantes -, também está sendo investigado pelo DEIC.

A polícia acredita que seja uma organização com vários integrantes, que se revezam em grupos de três ou quatro na prática dos assaltos.





No caso do engenheiro Francisco Filippo, as investigações apontam também que os ladrões que já tinham alguma noção dos hábitos das pessoas que ali residiam.

Eles entraram logo após a vítima e agiram rápido; ficaram um pouco mais de 10 minutos no local e depois fugiram com as joias.

A polícia também está investigando se houve alguma reação do engenheiro que tivesse levado ao disparo do tiro que o vitimou.

A operação foi conduzida em conjunto com policiais da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio (DISCCPAT). As investigações e as diligências continuam.