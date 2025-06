Facebook/Viva ABC Segundo relato prestado à polícia, a mulher informou que tinha conhecimento de que havia um pitbull solto no espaço





Uma mulher foi atacada por um cão da raça pitbull na praça Kennedy, em Santo André, na região do Grande ABC paulista. O caso ocorreu enquanto ela passeava com sua cachorra, um bulldog de pequeno porte.

Segundo relato prestado à polícia, a mulher informou que tinha conhecimento de que havia um pitbull solto no espaço destinado a animais dentro da praça e, por isso, decidiu contornar a área por fora.

No entanto, o cão escapou por uma brecha na grade de proteção e avançou diretamente sobre o bulldog. Ao tentar proteger sua cadela, a mulher foi mordida pelo pitbull e sofreu ferimentos nos braços e nas mãos.

Facebook/Viva ABC Local que o pitbull conseguiu escapar





Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e realizou exame de corpo de delito. De acordo com a vítima, o pitbull estava solto, sem coleira e sem focinheira no momento do ataque.

O caso foi registrado na delegacia de Santo André. A mulher defende que o tutor do animal seja responsabilizado pela agressão.

Pitbull tem que usar focinheira

Em São Paulo, quem tem um pitbull precisa usar alguns cuidados na hora de passear com o animal.

A focinheira é obrigatória em locais fechados de uso público, como shoppings, eventos ou espaços com muita gente.

Já nas ruas e praças, o cão deve estar sempre com coleira, guia curta e enforcador.

Essas regras existem para garantir a segurança de todos, inclusive do próprio animal.

Quem não seguir pode levar multa, e qualquer pessoa pode chamar a polícia se vir um pit bull sendo conduzido de forma incorreta.