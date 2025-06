Divulgação Homem foi preso preventivamente, a pedido do MP









Um motorista de aplicativo teve a prisão preventiva decretada, após pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP), suspeito de cometer crimes de natureza sexual contra adolescentes em , área nobre situada na região de Barueri, e Santana de Parnaíba. O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (5).

Segundo informações levantadas pela Promotoria de Justiça de Santana de Parnaíba, o homem prestava serviços particulares a diversos adolescentes.

Durante as corridas e depois de já ter criado vínculo de confiança com as vítimas e seus responsáveis, ele iniciava conversas de teor íntimo com os jovens.

A partir daí, passava a envia a eles vídeos pornográficos e também pedia imagens dos adolescentes.

Ainda segundo o apurado, o suspeito tocava nos corpos das vítimas e intermediava encontros sexuais entre elas, levando-as a lugares diferentes daqueles que haviam sido informados aos pais.





As denúncias também apontam que o motorista permitia que alguns garotos, todos menores de 18 anos, dirigissem seu automóvel, entre outras condutas ilícitas.

Após a prisão preventiva do suspeito, a Delegacia de Polícia da Mulher (DDM) de Santana de Parnaíba vai dar prosseguimento às investigações. A orientação é que eventuais vítimas procurarem a DDM ou a Promotoria de Justiça.