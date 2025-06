Reprodução/redes sociais Francisco Filippo, morto em assalto a residência, em SP









O engenheiro e proprietário de uma construtora, Francisco Filippo, 57 anos, foi morto com um tiro na nuca, na noite desta quarta-feira (4), durante um assalto a sua residência no Jardim Paulista, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, quatro criminosos entraram por volta das 19h20 no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão eletrônico.

No momento do crime, Filippo estava chegando em casa sozinho e foi rendido.

A polícia acredita que o circuito de câmeras de segurança da casa foi desligado antes do grupo entrar no local.

O vigilante de uma residência ao lado, que estava chegando para trabalhar na hora do fato, disse que não viu ninguém entrar.

Ainda segundo a polícia, o engenheiro atingido com um tiro na nuca, na sala de jantar. Não houve reação da vítima e, por isso, a hipótese de morte premeditada também está sendo investigada.

Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.

Reprodução Câmeras da área externa mostram momento da saída do veículo da residência





Os ladrões fugiram levando joias da família em um veículo HB20, localizado horas depois pela polícia em Moema, bairro da zona sul.

Câmeras de segurança do lado externo da casa mostram quando eles deixam o local.

A esposa da vítima chegou à residência minutos após o crime, depois que os criminosos já tinham deixado o local, acompanhada do filho do casal, de 5 anos.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois celulares foram apreendidos no imóvel.

A SSP informou ainda ao Portal iG que caso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que realiza as diligências cabíveis para identificar e prender os criminosos.

Nenhum dos assaltantes foi preso, até o momento.

O corpo de Francisco Filippo foi velado nesta quinta-feira (5), em Guaratinguetá (SP), cidade de origem da família.