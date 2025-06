Casa Branca/Reprodução Donald Trump em cerimônia de formatura da Academia Militar dos EUA em West Point, em 2025





Donald Trump, compartilhou neste domingo (01) uma publicação de um apoiador em sua rede social, afirmando sem provas que seu antigo adversário político, Joe Biden, teria sido morto em 2020 e substituído por um clone.

A postagem original declara: “Não existe #JoeBiden – executado em 2020”.







O texto compartilhado por Trump prosseguiu alegando que o verdadeiro Biden foi substituído por “clones sósias e entidades robóticas e engenheiradas sem alma e sem mente”, acrescentando que “Os democratas não sabem a diferença”.

Apoiadores de Trump rapidamente endossaram a mensagem, circulando memes comparativos de Biden com a legenda “estas não são as mesmas pessoas”, enquanto outros elogiaram Trump por estar “trollando”.

Alguns comentaristas apontaram para os lóbulos das orelhas de Biden, afirmando que antes de 2020 pareciam descolados da cabeça, enquanto agora estariam colados.

Outro chegou a insistir que o governo televisionou uma “salva de canhão fúnebre em Arlington ” para Biden no dia de sua posse.

Críticos classificaram a decisão de Trump de compartilhar a postagem como “preocupante”.

Teorias no fim de semana

No sábado (31), Trump afirmou que a CBS teria “deletado” sua entrevista de 2015 com Stephen Colbert.





Ele republicou em seu perfil da rede social Truth Social um vídeo do Facebook com trechos editados da entrevista no The Late Show. Uma mensagem junto ao vídeo afirmava:

“Você não deveria ver este vídeo. A CBS DELETOU este episódio inteiro de seu site oficial. Você também não encontrará estes segmentos no YouTube”.

Entretanto, uma rápida busca no YouTube mostra o contrário.

Clipes da entrevista entre Trump e Colbert permanecem disponíveis na conta oficial do Late Show, com um vídeo acumulando 17 milhões de visualizações.













Teoria semelhante

A esposa de Trump, Melania, também já foi alvo de teorias conspiratórias similares, com alguns alegando que um sósia a substituiu durante o primeiro mandato do ex-presidente.

Diagnóstico de Biden

Contraditoriamente a publicação da teoria sobre seu rival, Trump manifestou pesar pelo diagnóstico de câncer de próstata recebido por Joe Biden, em uma publicação em sua rede social há duas semanas.

Trump afirmou estar "entristecido" e declarou:

"Melania e eu estendemos nossos mais sinceros votos a Jill e à família, desejando a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida".