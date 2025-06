TV Cultura/reprodução João Daniel Tikhomiroff





João Daniel Tikhomiroff, diretor-geral e artístico da nova temporada da série " Mundo da Lua ", participou do programa Roda Viva nesta segunda-feira (02) e destacou a importância crucial de criar obras audiovisuais infantis com identidade brasileira.

A produção, que retorna após mais de 30 anos, é resultado de uma parceria entre a TV Cultura e o SESI-SP, com realização da Mixer Films.

Durante a entrevista, Tikhomiroff falou sobre as novidades da aguardada temporada e compartilhou aspectos de sua carreira no audiovisual, marcada por um foco consistente no público infantil.

Ele enfatizou a necessidade de atenção ao conteúdo oferecido às crianças.

"Eu olho com muita atenção e muito cuidado. As nossas crianças, as futuras gerações, precisam se conectar com a cultura brasileira, com os costumes brasileiros. Se ficarem recebendo apenas formatos de séries e filmes internacionais, acaba se perdendo um pouco desse olhar formador dos futuros adultos".





Propósito educativo

O diretor afirmou que nunca abandonou a produção para o público infantil, enxergando nela uma valiosa oportunidade de contribuir para a formação das novas gerações.

"No caso de séries e filmes, sempre procuro encontrar histórias, personagens, uma forma de ajudar a educar, de transmitir conhecimento. É uma grande oportunidade que temos de colaborar na formação desse novo público e dessa nova geração em todos os aspectos".

Ele também citou seu trabalho anterior, " Escola de Gêneros ", como exemplo dessa abordagem, ressaltando seu lado pedagógico e inclusivo e a necessidade de " resgatar essas questões que no passado tantos erros foram cometidos ".

Questionado no centro do #RodaViva sobre os desafios de trabalhar com o público infantojuvenil em 2025, o diretor artístico do Mundo da Lua, João Daniel Tikhomiroff, ressalta a importância de usar a cultura brasileira como meio para conectar os jovens. #TVCultura #RodaViva pic.twitter.com/IklGbHvBWG — Roda Viva (@rodaviva) June 3, 2025





Bancada de entrevistadores

A conversa com João Daniel Tikhomiroff no Roda Viva contou com a bancada formada por Alberto Pereira Jr. (head de Jornalismo e Marketing na Banca Digital), Bruna Magatti(editora-chefe da revista The Winners), a jornalista e escritora Marcella Franco, Paola Ferreira Rosa(repórter de Diversidade da Folha de S.Paulo) e Renata Simões(repórter do programa Metrópolis, da TV Cultura).