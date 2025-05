TV Cultura/reprodução Ricardo Santin









Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), afirmou que “hoje, o Brasil não tem influenza aviária em aves comerciais ”, em entrevista ao Roda Viva desta segunda-feira (26).

Na última quinta-feira (22), o Brasil iniciou um período decisivo de 28 dias para se autodeclarar livre da gripe aviária em aves comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Segundo Santin, o país já adotou medidas rigorosas, como a criação de um raio de segurança de três quilômetros em torno de granjas infectadas e outro de dez quilômetros para vigilância, além de barreiras sanitárias, garantindo que não há registros ativos da doença em criações comerciais.

Ele ainda destaca que as ações coordenadas entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul foram essenciais para conter rapidamente o vírus.

“A exportação não parou. Essa é uma doença que está presente no mundo inteiro. O Brasil respondeu muito rapidamente”.

Como o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal avalia a ação do governo brasileiro diante dos casos de gripe aviária no país? Ricardo Santin, convidado do #RodaViva, diz: "O importante é ver que a exportação não parou".





Ele ressaltou que, mesmo com suspensões temporárias de importações por alguns países, o setor manteve sua atividade graças à eficiência das medidas.

“Hoje, dez dias após o ocorrido, o Brasil já está contando o prazo para ser considerado livre da doença. Já somos livres. Precisamos aguardar o período exigido por um princípio de precaução”.





Entrevista reúne especialistas do agronegócio

O programa contou com a participação de jornalistas especializados em agronegócio, como Cassiano Ribeiro (Globo Rural/CBN), Roberto Samora (Reuters), Mauro Zafalon (Folha de S.Paulo), Isadora Duarte (Agência Estado) e Nayara Figueiredo (Valor Econômico/Globo Rural).

O debate abordou os impactos das medidas sanitárias na economia e a resposta do mercado internacional diante dos casos registrados em granjas não comerciais.