Pixabay Veja quando serão os próximos feriados nacionais





A data de Corpus Christi, que neste ano acontece no dia 19 de junho, não está na lista dos feriados nacionais definidos por lei federal. Porém, por ser uma data de importância religiosa, muitas cidades decretaram feriado municipal, enquanto outras definiram como ponto facultativo.

Ao todo, 17 capitais estaduais têm o Dia de Corpus Christi como feriado municipal. Nas demais capitais, a quinta-feira 19 de junho será ponto facultativo, assim como o dia seguinte, sexta-feira 20 de junho.

Data varia a cada ano

Definida a partir da Páscoa, que cai em dias diferentes a cada ano, o Corpus Christi — que significa "Corpo de Cristo" — é uma data comemorativa da Igreja Católica que ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo de Pentecostes. A celebração acontece 60 dias após a Páscoa.

Como o domingo de Páscoa de 2025 aconteceu no dia 20 de abril, consequentemente o Corpus Christi é definido para o dia 19 de junho.

Capitais que decretaram feriado

As capitais estaduais em que o Corpus Christi é definido como feriado são: Aracajú (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Com isso, os trabalhadores destas cidades terão uma pausa, definida por lei, no meio semana. nas demais capitais, os patrões podem escolher se vão dar folga ou não, assim como no dia 20.





Próximos feriados nacionais

Em 2025, ainda vai acontecer seis feriados nacionais, sendo dois deles nas quintas-feiras, o que possibilita feriados prolongados. Os outros quatro feriados coincidem com finais de semana. Confira: