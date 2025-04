Reprodução A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).













O feriado prolongado que engloba a Semana Santa, a Páscoa e o Dia de Tiradentes promete um fluxo intenso nas principais rodovias sob concessão em todo o país.

As vésperas e os retornos de feriado costumam concentrar picos de tráfego, e as concessionárias reforçam a importância de planejar horários e trajetos, respeitando limites de velocidade e sinalização.

BR‑101 (CCR ViaCosteira)

A CCR ViaCosteira estima que mais de 860 mil veículos circulem pela BR‑101 Sul/SC, no trecho entre Paulo Lopes e Passo de Torres, durante o prolongado de Páscoa, de quinta (17) a terça (22).

Entre 8h às 11h de sexta, cerca de 156 mil veículos trafegarão, respectivamente. Para o retorno, o maior movimento está previsto entre 11h e 19h de segunda‑feira (21), com aproximadamente 158 mil veículos.

Para evitar os períodos de pico, a concessionária recomenda trafegar após as 13h na sexta e, no retorno, antes das 9h ou após as 20h de segunda, pois a partir de terça a circulação já cai acentuadamente.

BR‑101, a BR‑386, a BR‑448 e BR-290 (CCR ViaSul)

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a CCR ViaSul prevê que cerca de 1,1 milhão de condutores usem a BR‑101, a BR‑386, a BR‑448 e a BR-290 (Freeway) entre quinta e terça (17 a 22).

Somente na Freeway são esperados pouco mais de 310 mil veículos — 55 mil na quinta e 42 mil na sexta em direção ao litoral — com retorno mais forte na segunda (51 mil) e forte redução já na terça (19 mil).

Na BR‑386, o feriado atrai quase 170 mil motoristas: 86 mil rumo ao interior e 82 mil ao litoral.

Para esses trechos, a orientação é trafegar após as 14h de sexta, retornando antes do meio‑dia de segunda e, na terça, somente após as 12h.

Ponte Rio–Niterói

A Ponte Rio–Niterói receberá mais de 1 milhão e 69 mil veículos de 17 a 24 de abril. A maior movimentação acontece já na quinta‑feira (17), com aproximadamente 155 mil travessias.

Na sexta‑feira (18), espera‑se 122 mil veículos, com horários de maior tráfego às 7h e às 15h.

No retorno, os maiores volumes concentram‑se em terça (23) ao fim da tarde — especialmente às 16h — e na quarta‑feira (24) pela manhã, por volta das 7h, quando estima‑se quase 10 mil travessias.

BR‑101 (Arteris Fluminense)

No Rio de Janeiro, a Arteris Fluminense projeta mais de 1 milhão de veículos pela BR‑101 entre 17 e 24 de abril, devido à sobreposição da Páscoa, Tiradentes e Dia de São Jorge.

Apesar de não detalhar horários, a concessionária alerta para o respeito aos limites de velocidade e reforça a atenção redobrada nos trechos de maior fiscalização, típicos de feriado prolongado.









Via Dutra (BR‑116) e Rio‑Santos (BR‑101)

A CCR RioSP coordena operação especial entre 17 e 22 de abril na Via Dutra (BR‑116) e na Rio‑Santos (BR‑101).

Na Dutra, são esperados 1,39 milhão de veículos: 234 mil na sexta e retorno de 252 mil na segunda (21).

Já na Rio‑Santos, o total estimado é de 248 mil veículos.

Em ambas vias, o “Movimento Afaste‑se” orienta reduzir a velocidade e mudar de faixa em segurança sempre que houver atendimento no acostamento.

BR‑116, BR‑376/PR e BR‑101/SC (Arteris Litoral Sul)

A Arteris Litoral Sul, que administra o Contorno Leste da BR‑116, a BR‑376/PR, a BR‑101/SC e o Contorno Viário de Florianópolis, projeta cerca de 1,3 milhão de veículos entre quinta e segunda (17 a 21), um aumento de até 26% sobre o tráfego normal.

No trecho paranaense são 251 mil veículos, com picos de 113 mil na quinta e na sexta; atenção especial à obra de contenção no km 665 da BR‑376, com faixa direita bloqueada.

Em Santa Catarina, a BR‑101 registra 1 milhão de veículos, sendo 476 mil somente na quinta e sexta.

BR‑116 (Arteris Planalto Sul)

Entre Paraná e Rio Grande do Sul, a Arteris Planalto Sul espera 236 mil veículos na BR‑116, de 17 a 21 de abril (alta de 8%), e orienta atenção redobrada nos trechos urbanos.

Já a Arteris Régis Bittencourt contabiliza 811 mil veículos na BR‑116 entre São Paulo e Paraná (+5,2%), com recomendações de distância segura e respeito aos limites de velocidade em áreas urbanas.

BR‑116 RJ/MG, BR‑465 e BR‑493 (Ecovias Rio Minas)

No eixo Rio de Janeiro–Minas, a Ecovias Rio Minas antecipa 730 mil veículos de 17 a 23 de abril pelas BR‑116 RJ/MG, BR‑465 e BR‑493.

No trecho Rio–Teresópolis, a quinta‑feira (17) lidera com 72 mil veículos e a sexta (18) registra 68 mil; os retornos de domingo (21) e terça (23) somam 48 mil e 55 mil, respectivamente.

Na Rodovia Presidente Dutra, a quinta também tem pico (68 mil) e a sexta chega a 54 mil, com retorno de 52 mil no domingo.

BR‑116 (VIABAHIA )

Na Bahia, a VIABAHIA projeta 72 mil veículos na BR‑116 entre 17 e 22 de abril (+4%) e 268 mil na BR‑324 no mesmo período (+12%), destacando a necessidade de planejamento, respeito à sinalização e atenção nos horários de pico, que crescem a partir de quinta‑feira.

BR‑153 (Triunfo Transbrasiliana)

A Triunfo Transbrasiliana, responsável pelo trecho paulista da BR‑153, estima 181,8 mil veículos de quinta‑feira até terça‑feira (22, ao meio‑dia), com pico de 36,5 mil na sexta (18) e 121,1 mil passando por São José do Rio Preto no total.

BR‑277, BR‑369 e BR‑153 (EPR Litoral Pioneiro)

No Paraná, a EPR Litoral Pioneiro prevê 400 mil veículos de 17 a 21 de abril pelas BR‑277, BR‑369 e BR‑153 (30% acima do normal), com horários de pico entre 7h e 12h de sexta e 12h às 22h nos retornos de domingo e segunda.

BRs 153, 414 e 080 (Ecovias Araguaia)

Em Goiás e Tocantins, a Ecovias Araguaia projeta 280 mil veículos entre 17 e 21 de abril nas BRs 153, 414 e 080: 220 mil em Goiás (51 mil na sexta e 53 mil na segunda) e 60 mil no Tocantins (13 mil na sexta e 12 mil na segunda).

BR‑381 (Arteris Fernão Dias)

Na região Sudeste, a Arteris Fernão Dias prevê mais de 1,3 milhão de veículos na BR‑381 entre Guarulhos (SP) e Contagem (MG) de 17 a 21 de abril, e outra estimativa aponta 250 mil veículos na BR‑381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares de 17 a 22 de abril (+20%), com obras suspensas para facilitar o tráfego.

BR‑153/GO, BR‑153/MG e BR‑262/MG (Triunfo Concebra)

Por fim, a Triunfo Concebra, que administra 733,3 km de rodovias no DF, Goiás e Minas — BR‑060/DF (km 0–30), BR‑060/GO (km 0–138), BR‑153/GO (km 490–703), BR‑153/MG (km 0–246) e BR‑262/MG (km 810–913) — prevê um aumento de 18% no tráfego entre 18 e 21 de abril. Em todos esses trechos, recomenda‑se priorizar horários de menor movimento e respeitar rigorosamente a sinalização de obras e pontos de atendimento. Bom feriado e viagem segura a todos!