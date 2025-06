Reprodução/freepik Motel





Uma mulher foi chamada para pagar a conta de um motel em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, depois que o filho dela tentou sair do local sem quitar os gastos. O homem, que usava tornozeleira eletrônica desligada no momento da abordagem, estava acompanhado de duas mulheres. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (28). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os funcionários do motel acionaram os agentes por volta das 21h, ao perceberem que o trio tentava deixar a suíte sem passar pela recepção. Eles foram encontrados no estacionamento, tentando sair discretamente.

De acordo com o boletim da Polícia Civil de Goiás, o homem alegou que a tornozeleira havia descarregado durante o período em que esteve no quarto. Segundo os funcionários, os três passaram cerca de três horas na suíte.

Para evitar o calote, os funcionários trancaram o portão de saída até a chegada da GCM. O trio foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

A mãe do homem foi localizada e chamada ao local. Ela pagou a conta e acompanhou o filho à delegacia. Após o registro da ocorrência, o rapaz foi encaminhado à Central da Polícia Penal, responsável pelo monitoramento de presos com tornozeleira eletrônica.