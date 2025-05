Reprodução/Prefeitura de Gavião Peixoto Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera ranking de cidades com mais qualidades de vida em 2025





Um ranking feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mediu a qualidade de vida nos 5.570 municípios do Brasil, a partir do Índice de Progresso Social (IPS). O resultado do estudo mostrou que 8 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no Sul e Sudeste, enquanto 19 das piores ficam no Norte e Nordeste.

O IPS foi composto por 57 indicadores separados em três grupos. Cada item correspondia a uma pontuação, que foi somada no final. No total, o município que teve a maior pontuação foi Gavião Peixoto, em São Paulo, com 73,26 pontos.

A menor pontuação ficou para Uiramutã, município no norte de Roraima que faz divisa com a Guiana, com 37,59 pontos.

Metodologia

O ranqueamento foi definido a partir de um cruzamento de diferentes dados e indicadores sociais, separado em três partes principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.

Cada uma das dimensões se divide em 12 temas que, por sua vez, respondem a perguntas específicas e são avaliadas por três a seis indicadores.

A dimensão de Necessidades Humanas Básicas avalia se a população tem acesso ao que é essencial para viver; a de Fundamentos do Bem-Estar mostra se existem condições que garantem às pessoas e comunidades manter ou melhorar sua qualidade de vida; e a dimensão de Oportunidades verifica se todos têm chances de se desenvolver e alcançar seu pleno potencial.

O IPS Brasil 2025 atingiu uma pontuação 61,96 para todo o país. Entre as dimensões, Necessidades Humanas Básicas alcançou pontuação 74,79, Fundamentos do Bem-estar atingiu 65,02 e Oportunidades obteve apenas 46,07 pontos.

Os municípios brasileiros foram divididos em nove grupos, representados no mapa pelas cores azul, amarelo e vermelho. O grupo 1 reúne a maioria das capitais e os municípios mais populosos, com mais de 200 mil habitantes. Já os piores grupos, em geral, são formados por cidades com baixa densidade populacional e distantes dos grandes centros urbanos.

Grupo 1 (azul escuro no mapa), com melhores resultados: 358 municípios;

Grupo 2 (azul médio): 772 municípios;

Grupo 3 (azul claro): 839 municípios;

Grupo 4 (amarelo claro): 883 municípios;

Grupo 5 (amarelo escuro): 932 municípios;

Grupo 6 (laranja claro): 801 municípios;

Grupo 7 (laranja escuro): 612 municípios;

Grupo 8 (vermelho claro): 328 municípios;

Grupo 9 (vermelho escuro), com os piores resultados: 95 municípios.

Veja no mapa:

Reprodução/Imazon Mapa do Brasil que separa os municípios a partir do ranking de qualidade de vida





Desigualdades

O resultado final mostra a grande desigualdade regional do Brasil, apesar do pequeno avanço na média brasileira em relação a 2024, quando o estudo começou.

Das 20 cidades mais bem colocadas, 18 estão nas regiões Sul e Sudeste. Já 19 das piores ficam nas regiões Norte e Nordeste.

Uma das principais conclusões do estudo é que gerar riqueza não garante progresso social. Duque de Caxias (RJ) e Uberlândia (MG) têm o mesmo PIB per capita, mas resultados bem diferentes no ranking de bem-estar entre cidades com mais de 500 mil habitantes. Enquanto Uberlândia está entre as primeiras colocadas, Duque de Caxias aparece quase no fim da lista.





Confira a lista das 20 cidades mais bem colocadas e as 20 piores colocadas

Reprodução/Imazon Ranking das 20 melhores e das 20 piores cidades do Brasil em qualidade de vida





Ranking das capitais estaduais e do Distrito Federal