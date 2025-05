Reprodução Chuva no Rio Grande do Sul





Três das cinco regiões do país devem ser afetados por fortes chuvas nesta terça-feira (20), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é especialmente para o Sul e o Nordeste, que devem concentrar os maiores volumes de chuva e os ventos mais intensos ao longo do dia.

De acordo com o Inmet, a previsão para essas áreas indica acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 mm em um único dia. As rajadas de vento também preocupam, com possibilidade de atingir velocidades entre 60 km/h e 100 km/h, o que eleva o risco de quedas de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia.

Entre os locais com maior chance de impactos estão cidades do noroeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, parte do centro do estado, o oeste de Santa Catarina, além da Zona da Mata de Pernambuco, litoral de Alagoas e a região metropolitana do Recife.

A orientação é que, diante das tempestades, a população evite se proteger debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a estruturas metálicas como torres ou placas e desligue equipamentos elétricos quando possível.

Na Região Norte, o alerta é menos grave, mas ainda há previsão de chuvas expressivas em alguns pontos. Os volumes devem variar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com ventos moderados, de até 60 km/h. Apesar disso, o risco de transtornos como falta de luz ou quedas de galhos é considerado baixo.

Já o Centro-Oeste e o Sudeste devem ter um dia mais tranquilo. A previsão não indica acumulados significativos de chuva nem ventos perigosos, o que afasta a chance de alertas meteorológicos nessas regiões.