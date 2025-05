Reprodução Árvores foram arrancadas em SP pelas fortes rajadas de ventos









Fortes rajadas de vento registradas na capital paulista e parte da Região Metropolitana, nesta quarta-feira (28), deixaram prejuízos em vários pontos e pelo menos duas pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros ao Portal iG, entre 11h30 e 15h30, as equipes foram acionadas para 52 ocorrências envolvendo risco ou queda de árvores em decorrência de fortes ventos, registrados principalmente nas regiões Sul, Centro e Leste de São Paulo

A ocorrência mais grave foi registrada no Tatuapé, onde a queda de uma árvore atingiu e feriu dois pedestres; um homem, que sofreu um trauma na cabeça, e uma mulher que sofreu um corte também na região da cabeça. Ambos foram hospitalizados.

Também há informações de procedimento de arremetida de três aviões no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em razão dos ventos fortes, que também atingiram aquela região.

Neste momento, a operação segue normalmente, segundo a GRU Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto.

A aproximação de uma frente fria está gerando aumento de nuvens e muitas rajadas de vento na capital e região metropolitana.

Nesta quarta-feira (28), de acordo com os mapas meteorológicos, há potencial para chuvas isoladas de intensidade leve.

Falta de energia

Os ventos seguem fortes e, em alguns momentos, as rajadas podem chegar a 60 km/hm, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.

Em nota, a Enel Distribuição São Paulo informou ao iG que os ventos fortes, que atingiram a área de concessão da companhia, provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos da rede de distribuição em diversos pontos.

A distribuidora disse ainda que "equipes em campo atuam, no momento, para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 1,4% de unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital".

Essa porcentagem representa quase 117,5 mil clientes.

Ainda segundo a Enel, para registro de falta de energia, os clientes devem utilizem, preferencialmente, os canais digitais para mais agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) e o whatsApp: (21) 99601-9608.