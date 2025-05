Divulgação Unesp Jaboticabal





Dois estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) seguem internados em estado grave após participarem de um trote universitário que envolveu consumo forçado de bebidas alcoólicas e drogas. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O caso aconteceu no último domingo (25), em Jaboticabal, no interior de São Paulo, véspera da “Festa dos 100 dias”, evento tradicional entre os alunos da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias.

Ao todo, sete estudantes precisaram de atendimento médico com sinais de intoxicação. Os jovens foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, com quadros que incluíam coma alcoólico e convulsões. Dois deles chegaram a ser intubados e foram extubados no fim da tarde da segunda-feira (26), mas seguem sob observação.

Entre os internados está Pedro Vinicius Scarpim, de 20 anos, calouro do curso de Zootecnia. De acordo com relatos, ele e outros ingressantes foram pressionados a consumir grandes quantidades de álcool e substâncias ilícitas como condição para obter a pulseira de entrada na festa.

A celebração, prevista para a segunda-feira, reuniria veteranos e novos alunos, mas foi suspensa após a repercussão do caso.

A organização da festa, que não contava com alvará para ocorrer, divulgou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido. “Entendemos que não há clima adequado para a realização da festa neste momento. Decidimos, como medida de respeito e responsabilidade, suspender o evento previsto para hoje” , diz o comunicado.