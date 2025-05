Reprodução/CBMG Nove pessoas morrem em acidente entre van e carreta no Norte de Minas Gerais

Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou nove mortos na BR-251, próximo à cidade de Grão Mogol, no norte de Minas Gerais, na noite desta terça-feira (13). Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros do estado (CBMG) ao Portal iG, outras dez pessoas ficaram feridas na colisão.

Segundo o CBMG, o acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do km 446. Os agentes de Montes Claros e de Francisco de Sá foram acionados para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com o órgão, no local, as equipes se depararam com dois veículos: uma carreta que transitava sentido Bahia - Montes Claros e a van, que viajava em sentido contrário. Ambos os veículos foram parar no mato e estavam em locais de difícil acesso.

Entre os óbitos, estão oito adultos e uma criança, todos passageiros da van. Outras oito pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas. Os dois feridos restantes são o motorista e o passageiro da carreta.

“Diante da situação, as equipes de Bombeiros, munidos de EPIs apropriados e utilizando técnicas de salvamento veicular, realizaram o desencarceramento das vítimas que estavam presas às ferragens e posteriormente, em trabalho integrado com o SAMU, atenderam as 10 vítimas feridas, conduzindo oito ocupantes da van para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros e liberando no local os dois ocupantes da carreta, que estavam conscientes e orientados”, informou o Corpo de Bombeiros.

Além dos bombeiros, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Durante a operação, o trânsito foi interditado nos dos sentidos da rodovia.