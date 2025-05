Reprodução/El Observador Pepe Mujica morreu aos 89 anos, após lutar contra um câncer





O corpo de José Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio que faleceu na tarde desta terça-feira (13), será velado nesta quarta (14) após um cortejo fúnebre, na capital Montevidéu. O governo do Uruguai decretou luto oficial de três dias.

A expectativa é que o caixão saia às 10h da " Torre Ejecutiva ", sede da presidência do Uruguai, passe pela sede do grupo político Movimento de Participação Popular e siga até o Palácio Legislativo, onde será velado a partir das 12h.

Pepe Mujica faleceu aos 89 anos após meses de luta contra um câncer no esôfago. Nesta segunda (12), a esposa do ex-líder uruguaio revelou que ele estava em estado terminal, recebendo cuidados paliativos.

Velório

De acordo com o jornal local El Observador , o velório deve durar 24 horas e será aberto ao público. Depois, o corpo será cremado.

Andrea Barreto, Diretora de Protocolo do Poder Legislativo, contou ao jornal que o pedido feito pela esposa de Mujica, Lucía Topolansky, foi que "os uruguaios que quisessem vir se despedir pudessem fazê-lo da maneira mais confortável possível, e é nisso que estamos trabalhando".

A despedida do público está prevista para começar às 15h, sem limite de tempo para o último contato do povo com o ex-presidente.

Quem foi Mujica?

Nascido em Montevidéu em 20 de maio de 1935, filho de agricultores de origem basca e italiana, José Alberto Mujica Cordano iniciou sua vida política como secretário da juventude no Partido Nacional.

Em 1962, fundou a União Nacional, vinculada ao Partido Socialista, e logo se uniu ao Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros –, participando de ações militares.

Foi preso quatro vezes e fugiu duas do Presídio de Punta Carretas, acumulando quase quinze anos encarcerado, dos quais onze em calabouço, até ser beneficiado pela anistia de 1985.

Após a redemocratização, ajudou a fundar o MPP (Movimento de Participação Popular), integrado à coalizão de esquerda Frente Ampla. Eleito deputado em 1994 e senador em 1999, foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015.





Seu governo legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação e regulamentou a produção e venda de cannabis, sendo o primeiro país do mundo a implementar essa política sob controle estatal.

Conhecido pelo estilo de vida simples, recusou luxos do cargo e doou grande parte do salário à caridade, reforçando sua imagem como um político voltado à ética e à igualdade.