Chuvas intensas e tempestades devem atingir as regiões Norte e Nordeste do país nesta quarta-feira (14), segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão aponta acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

No Norte, as áreas mais afetadas incluem o Baixo Amazonas, o Norte e Sul de Roraima, o Norte e Sul do Amapá e o Norte do Amazonas.

Já no Nordeste, o alerta se concentra no Sul da Bahia e na Região Metropolitana de Salvador, onde a previsão indica precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Nesses locais, o risco de transtornos é menor, mas ainda presente.

Nas demais regiões do país, como o Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o dia deve ser marcado por tempo nublado e temperaturas mais amenas, sem previsão de chuvas fortes. No Rio de Janeiro, a temperatura varia entre 19°C e 25°C, com céu parcialmente nublado ao longo do dia.

Em São Paulo, os termômetros marcam mínima de 13°C e máxima de 24°C, com sol e poucas nuvens. Em Belo Horizonte, a temperatura fica entre 14°C e 24°C, com tempo nublado e possibilidade de chuvas fracas. Já em Porto Alegre, o dia deve ser instável, com mínima de 17°C e máxima de 23°C, sob céu encoberto e chance de chuva leve.

O Inmet recomenda que, em caso de tempestades, a população evite se abrigar sob árvores ou placas de propaganda e desligue os aparelhos elétricos durante os temporais.