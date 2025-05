REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Crime ocorreu dentro de escola particular de Uberaba

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em Uberaba (MG) suspeito de matar uma colega da mesma idade dentro da sala de aula. O caso ocorreu nesta quinta-feira (8), no Colégio Livre Aprender. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado (PCMG) ao Portal iG.



De acordo com informações divulgadas pelo próprio colégio, o aluno do 9º ano do ensino fundamental atacou a adolescente, identificada como Melissa Campos, com uma tesoura. Ele fugiu logo após o ocorrido. Até o momento, não foi informada uma possível motivação para a agressão.

Ainda segundo a nota da escola, a jovem recebeu os primeiros socorros de um professor, estudante do 10º período de medicina, enquanto o SAMU não chegava. A equipe médica tentou reanimar a garota, mas não tiveram sucesso.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da menina foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames. A instituição enviou uma equipe de policiais e peritos ao local para realizar os primeiros levantamentos sobre o homicídio.

Suspeito foi apreendido



A polícia localizou o adolescente suspeito horas após o crime, sem dar detalhes de onde ele foi encontrado e nem se ele reagiu à abordagem. Como se trata de um menor de idade, ele será encaminhado à Justiça, que decidirá, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como ele será punido.

Cidade em luto

A Prefeitura de Uberaba decretou luto oficial de três dias (de 8 a 10 de maio) devido à tragédia. No sábado, dia 10, as bandeiras serão hasteadas a meio-mastro, em sinal de condolências pela tragédia.

Em nota, a prefeita Elisa Araújo afirmou que a cidade "vive um dia de imensa tristeza". "Meu coração está com a família, que sofre uma perda tão dolorosa, com toda a comunidade escolar e com todos os jovens que estão sendo tocados por esse momento tão difícil", declarou.

"Precisamos estar mais próximos dos nossos filhos, ouvir com atenção, dialogar com verdade, acolher com amor. Precisamos fortalecer os laços entre família, escola e comunidade", refletiu.

A prefeita se comprometeu a atuar pelo cuidado emocional e a paz na comunidade. "Como mãe, faço um apelo: estejamos presentes. De verdade. E, neste momento, seguimos em oração, por todos", concluiu.

Veja a nota da escola na íntegra:





Nota da PCMG



Nessa quinta-feira (8/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou equipe de policiais e perícia oficial a uma escola localizada no Universitário, em Uberaba, para realização dos primeiros levantamentos a respeito do homicídio de uma adolescente, de 14 anos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames e, em seguida, liberado aos familiares.

A Polícia Civil esclarece que o adolescente, de 14 anos, foi conduzido à Delegacia de Plantão e, após ser ouvido, na presença de seu representante legal, foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A PCMG esclarece, ainda, que ele foi apresentado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.





A investigação prossegue para completa elucidação do caso e, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento tramita sob sigilo.