Reprodução/PCGO Mulher ameaçava matar filha para reatar com o ex





Uma mulher de 28 anos foi presa em Anápolis (GO), nesta quarta-feira (7), por torturar a própria filha de apenas 1 ano. Segundo a Polícia Civil de Goiás, os maus-tratos tinham um objetivo: forçar o ex-companheiro a retomar o relacionamento.

As investigações apontam que a mulher enviava fotos e vídeos da criança ferida ao pai, junto com ameaças de novas agressões e até de matar a filha caso ele não atendesse suas ligações ou recusasse voltar com ela. O conteúdo foi usado como principal prova do crime.

Veja prints das conversas







A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) conduziu o caso e pediu a prisão preventiva da suspeita. O Ministério Público deu parecer favorável e a Justiça autorizou a medida em menos de 48 horas. A mulher foi localizada e detida ainda na tarde desta quarta.

A criança foi resgatada e está acolhida por uma entidade de proteção. Segundo a Polícia Civil, ela está sendo acompanhada por órgãos especializados de assistência social e saúde.

A mulher responderá por tortura física e psicológica contra menor de idade, crime previsto com pena de até 21 anos de prisão. O inquérito segue em andamento para apurar se há outros episódios de violência não documentados.