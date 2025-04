MetSul/Reprodução Previsão indica mudança no tempo neste feriado no Estado de Sâo Paulo









O tempo no estado de São Paulo passará por mudanças significativas neste feriado prolongado de Páscoa, segundo alerta da Defesa Civil Estadual.

Entre esta quinta-feira (17) e a sexta-feira (18), o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva isoladas em diversas regiões.

Já no sábado (19), há possibilidade de temporais devido à rápida passagem de uma frente fria, que deve causar chuva mais generalizada.

A partir de domingo (20), uma massa de ar seco e fria reduz a chance de chuva e provoca queda nas temperaturas.

A Defesa Civil do Estado recomenda atenção redobrada para quem vai viajar.

As pancadas de chuva previstas no sábado podem impactar as condições das estradas, com risco de alagamentos, queda de árvores e baixa visibilidade.

Em áreas vulneráveis, há possibilidade de transtornos.

Região metropolitana

Para a Região Metropolitana de São Paulo, entre quinta e sexta-feira, áreas de instabilidades impulsionadas pelo aquecimento e umidade elevada, junto com uma frente fria bem afastada da costa de São Paulo, geram condições para pancadas de chuva isoladas, que podem ser localmente fortes.

No sábado, há possibilidade de temporais, acompanhados de raios e ventos fortes.





No domingo e na segunda-feira (21), uma massa de ar seco e fria avança reduzindo a chance de chuva e diminuindo a temperatura. As temperaturas máximas deverão variar entre 27°C e 23°C, com mínimas entre 18°C e 17°C.

Para quem vai ao litoral

Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas entre quinta e sexta-feira, com temporais no sábado. No domingo e na segunda-feira, tempo firme e temperaturas amenas. Temperaturas variam entre 26°C e 23°C, com mínimas de 22°C e 20°C.

Reprodução Paulistanos já estão descendo para o litoral





No Vale do Paraíba e Litoral Norte, instabilidades ao longo da quinta e sexta-feira, que podem gerar condições para pancadas de chuva isoladas de moderada a forte. No sábado, com a passagem de uma nova frente fria, chuvas podem vir na forma de temporais, acompanhados de raios e ventos fortes.

No domingo e na segunda-feira, uma massa de ar seco e fria avança sobre grande parte do Estado, reduzindo a chance de chuva. Temperaturas variam entre 27°C e 23°C, com mínimas de 18°C e 17°C.

Interior

Já para o Interior do Estado, regiões de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos, Franca e Itapeva, entre quinta e sexta-feira, áreas de instabilidades atmosféricas impulsionadas pelo aquecimento diurno e umidade elevada, junto com uma frente fria bem afastada da costa de São Paulo, geram condições para pancadas de chuva isoladas, que podem ser localmente fortes.

No sábado, possibilidades de temporais e no domingo e na segunda-feira, o avanço da massa de ar seco e fria deixa temperaturas entre 29°C e 24°C, com mínimas de 21°C e 16°C.

Cautela redobrada

Para quem pretende viajar durante o feriado prolongado, as condições do tempo devem mudar e exigem cautela redobrada, especialmente no sábado (19), quando há previsão de chuvas intensas e temporais em diversas regiões.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Trânsito em rodovia de São Paulo





A Defesa Civil do Estado orienta os motorista a, antes de sair de casa, consultar a previsão do tempo e o estado das rodovias, rever os equipamentos obrigatórios do veículo (limpadores, lanternas, freios), planejar rotas alternativas e evitar viajar nos horários de pico, se possível.

Durante a viagem, é importante evitar transitar durante pancadas de chuva intensa, principalmente no sábado.

“A visibilidade pode cair drasticamente e há risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos em áreas vulneráveis. Reduza a velocidade e mantenha distância segura do veículo à frente. Faróis acesos mesmo durante o dia ajudam a aumentar a visibilidade e nunca tente atravessar áreas alagadas”, destaca nota da Defesa Civil do Estado.