Reprodução Foto tirada do alto da paulista na tarde de 9/4

Durante a primeira quinzena de abril de 2025, várias capitais do país já registraram chuvas acima da média esperada para o mês. Esse cenário atípico para o período que marca o início do outono resulta da passagem de frentes frias somada à atuação de sistemas de baixa pressão atmosférica.

De acordo com informações da Climatempo, esse tipo de configuração favorece a formação de nuvens carregadas e, consequentemente, de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de ventos fortes e até granizo. Em cidades como São Paulo, Vitória, Florianópolis, Rio de Janeiro e Boa Vista, por exemplo, já choveu mais do que era esperado para o mês todo.

Frentes frias do outono

A chegada de frentes frias durante a virada do verão para o outono não é incomum. O que torna abril de 2025 um mês atípico é a persistência desses fenômenos, que se chocam com o calor e a umidade que restaram da estação anterior. Esse "choque" de ar frio com ar quente cria instabilidade atmosférica, que aumenta as chances de temporais.

Os sistemas de baixa pressão, por sua vez, funcionam como "aspiradores" de umidade. Isso eleva o ar quente que, ao se acumular, forma nuvens carregadas. Quando esse cenário se mantém por dias, as chuvas se tornam mais frequentes e volumosas.

E o resultado é o que tem ocorrido em vários lugares no Brasil: chuvas muito intensas, com riscos de alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores, transbordamentos de rios e danos à infraestrutura urbana.

Até quando as chuvas continuam?

Para o feriado da Páscoa, que começa nesta sexta-feira (18) e emenda com o feriado de Tiradentes, na segunda (21), a previsão é que a instabilidade continue em algumas regiões do país, como o Sudeste, o Norte e o Centro-Oeste. Nessas áreas, pode chover entre 30mm e 50mm.

Na semana após o feriado, as chuvas devem perder força gradualmente, mas segue o risco de temporais em pontos isolados.