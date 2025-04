Reprodução/Governo de SP Cerca de cinco milhões de veículos devem passar pelas estradas paulistas





Cerca de cinco milhões de veículos devem circular pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral de São Paul o no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. A estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) de tráfego intenso durante o período.

O Centro de Controle Multimodal da Artesp, em conjunto com os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, vão monitorar continuamente mais de 11 mil quilômetros da malha rodoviária concedida, operando 24h com capacidade máxima. Os motoristas terão o apoio e suporte de uma rede com mais de 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Anchieta tem lentidão devido ao fluxo; Estradas dão acesso ao litoral

A rodovia Anchieta, que faz parte do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresenta lentidão do km 13 ao 10 pelo alto fluxo de veículos no sentido São Paulo na manhã desta quinta-feira (17). Já no trecho do km 19 ao 17 também há congestionamento no mesmo sentido. Na Interligação Baixada, há lentidão devido ao alto fluxo de veículos no sentido litoral. Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto no trecho de planalto e na serra, com tempo também encoberto na interligação.

Administrado pela Ecovias, no trecho são esperados até 421 mil veículos durante o feriado. O pico de tráfego para quem seguirá no sentido litoral deve ocorrer na sexta-feira (18), entre 10h e 16h, com aumento na madrugada, entre 0h e 3h. Já no retorno, há expectativa de tráfego intenso no domingo (20) e na segunda-feira (21), das 14h às 22h.

Reprodução/Ecovias Rodovia Anchieta liga São Paulo às cidades da Baixada Santista





Tráfego normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Na manhã desta quinta-feira (17) o tráfego está normal na Rodovia Anhanguera (SP-330), em ambos os sentidos. As pistas administradas pela concessionária AutobBan tem 148km de extensão, quatro praças de pedágios e liga a capital paulista a diversas cidades do interior do Estado. Na Rodovia dos Bandeirantes o tráfego também está normal sem pontos de lentidão.

A AutoBAn estima a passagem de 869 mil veículos durante a operação especial de feriado. O maior fluxo no sentido interior deve ocorrer na quinta-feira (17), das 16h às 20h, e na sexta-feira (18), das 9h às 13h. Já no retorno à capital, o movimento mais intenso é esperado na segunda-feira (21), entre 15h e 22h.

Castello Branco-Raposo Tavares sem congestionamento

As rodovias que dão acesso ao interior de São Paul, Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280) têm tráfego normal na manhã desta quinta-feira (17) sem pontos de congestionamento. O fluxo de carros nos sentidos capital e interior não causa congestionamentos.

A concessionária Ecovias, responsável pelos trechos, estima a circulação de 961 mil veículos no feriado. A saída para o interior deve ser mais intensa na sexta-feira (18), das 7h às 12h. O retorno à capital será mais movimentado no domingo (20) e na segunda-feira (21), entre 14h e 22h. Haverá restrição à circulação de caminhões no sentido capital da rodovia Castello Branco (SP-280) no domingo e na segunda-feira (feriado), das 14h às 23h.

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A rodovia Ayrton Senna registra lentidão do km 23 ao km 16, sentido capital, na manhã desta quinta-feira (17), devido ao alto fluxo de veículos. Não há registro de trânsito no sentido interior. Já a Carvalho Pinto tem tráfego normal, sem pontos de congestionamento.

No corredor, administrado pela Ecovias Leste Paulista, são esperados 843,7 mil veículos rumo ao interior, com maior fluxo na sexta-feira (18), entre 8h e 18h. No sentido capital, a expectativa é de 879 mil veículos, com pico de tráfego na segunda-feira (21), entre 10h e 16h.

Litoral norte tráfego intenso, mas sem congestionamento

Os motoristas que seguem, sentido litoral norte, pela rodovia dos Tamoios, encontram tráfego intenso na manhã desta quinta-feira (17), mas sem pontos de lentidão. No sentido São Paulo o tráfego está normal. O tempo nas estradas está parcialmente nublado.

A Concessionária Tamoios tem expectativa de cerca de 135 mil veículos durante o feriado, e fará uma operação especial para a Sexta-feira Santa e o feriado de Tiradentes. As obras estará suspensas nos dias que abrangem o feriadão.