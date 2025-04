Reprodução Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionadas





Um incêndio atingiu a área externa do edifício anexo do MEC (Ministério da Educação), em Brasília, na tarde desta segunda-feira (7).

De acordo com nota enviada pelo MEC, à qual o Portal iG teve acesso, as chamas começaram por volta das 17h e foram controladas pelos brigadistas do prédio, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações preliminares, o fogo teve início na central de ar-condicionado do edifício anexo. Com a propagação da fumaça, o prédio foi evacuado como medida de segurança. Não houve registro de vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionadas e permanecem no local para realizar o rescaldo e investigar as causas do incêndio.

De acordo com o MEC, os técnicos especializados avaliam os danos na estrutura e nos sistemas de climatização afetados.





Até o momento, não há informações sobre impacto nas atividades administrativas do MEC. O prédio principal do ministério não foi atingido, e a evacuação se concentrou apenas na área anexa.

A Defesa Civil do Distrito Federal também foi notificada e acompanha a situação.