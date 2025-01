Luccas Diaz MEC define número de vagas para o Fies 2025 e anuncia plano trienal

O Ministério da Educação (MEC) oficializou, na última quinta-feira (2), a oferta de 112.168 novas vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2025. O programa, que facilita o acesso ao ensino superior para jovens de baixa renda, terá sua seleção dividida entre os dois semestres do ano: 67.301 vagas serão disponibilizadas no primeiro semestre e 44.867 no segundo.

Segundo a resolução publicada em 31 de dezembro, as mesmas quantidades de vagas estão previstas para 2026 e 2027, em conformidade com o Plano Trienal do Fies . O objetivo, de acordo com o MEC, é garantir a “continuidade e previsibilidade do programa” nos próximos anos.

Investimento bilionário e foco na inclusão

O governo federal destinará R$774,4 milhões ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) , garantindo a viabilidade do programa. Deste total, R$600 milhões financiarão as vagas do primeiro semestre, enquanto R$ 174,4 milhões serão reservados para o segundo.

Com o lançamento do Fies Social em 2024, metade das vagas será destinada a candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A modalidade permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais e inclui cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

“O Fies é uma ferramenta transformadora, que promove inclusão educacional e abre portas para o futuro de milhares de jovens”, destacou Fernanda Pacobahyba , presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Continua após a publicidade

Critérios de participação

Para solicitar o financiamento, é necessário ter participado do Enem a partir de 2010, obtendo média mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. A escala de financiamento é definida conforme a renda familiar do candidato, e as instituições participantes devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Desde o lançamento do Fies Social, o programa já promoveu a migração de 39.419 estudantes para essa modalidade no primeiro semestre de 2024. O ministro da Educação, Camilo Santana , ressaltou a relevância do programa: “Estamos garantindo novas oportunidades para que jovens de baixa renda possam financiar seus estudos e ter acesso a uma educação de qualidade.”

O que é o Fies

O financiamento estudantil tem como principal objetivo ajudar estudantes que precisam de ajuda financeira para terem acesso à universidade. O crédito universitário se encarregará de pagar as parcelas do curso. Por sua vez, o estudante paga à instituição financeira em um prazo maior e, consequentemente, com parcelas de valores menores.

Continua após a publicidade

O programa é uma iniciativa pública, mas o financiamento pode ser feito de forma privada, por meio de bancos ou instituições financeiras. As diferenças entre essas modalidades são as taxas de juros e a facilidade de contratação.

Durante o período de inscrições, no primeiro e no segundo semestre, é possível consultar todas as vagas disponíveis no site oficial do FiesSeleção .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.