Taís Ilhéu Sisu 2025

O resultado do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2025, que deveria ter sido divulgado no domingo (26), foi liberado nesta segunda-feira (27), às 7h. O atraso gerou uma onda de críticas e reclamações entre os candidatos, que passaram todo o domingo acessando o site do Ministério da Educação (MEC) sem sucesso. Durante o dia, a página apresentava a mensagem de que estava " em manutenção ". Apenas perto da meia-noite, o MEC informou que a consulta dos resultados foi adiada e seria disponibilizada hoje.

O problema gerou indignação nas redes sociais, com estudantes e entidades como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) cobrando explicações e soluções. Muitos candidatos relataram ansiedade e frustração, já que aguardavam o resultado para planejar os próximos passos, como a matrícula nas universidades.

O resultado está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para consultar, o candidato deve acessar o site oficial do Sisu, fazer login com sua conta Gov.br e verificar se foi aprovado na primeira ou na segunda opção de curso escolhida.

Quem for aprovado deverá realizar a matrícula diretamente na instituição entre hoje, 27 de janeiro, e o dia 31. O candidato precisa verificar o calendário e as orientações da universidade para evitar perder a vaga.

Os documentos exigidos geralmente incluem RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de quitação com o serviço militar (no caso de homens) e, para quem foi aprovado por cotas, comprovantes adicionais como renda familiar e escolaridade.

Os candidatos que não forem aprovados na chamada regular podem participar da lista de espera. O prazo para manifestação de interesse também vai até 31 de janeiro, e é possível escolher uma das duas opções de curso informadas no momento da inscrição.

Após esse período, as instituições utilizam a lista de espera para preencher as vagas remanescentes, com convocações que começam em 12 de fevereiro e podem se estender até o final de setembro.

Embora o atraso tenha causado transtornos, é essencial que os candidatos mantenham a calma e acompanhem as atualizações no portal oficial do Sisu. Este ano, o programa oferece 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação, distribuídos em 124 instituições públicas em todo o país.