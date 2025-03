Divulgação/Receita Federal Canetas de Mounjaro apreendidas





A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 250 mil em canetas de Mounjaro, remédio usado para emagrecimento e tratamento de diabetes, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

A medicação, encontrada no sábado (22), estava na bagagem de uma passageira que fazia escala em Minas Gerais. A mulher embarcou em Lisboa e seguia com destino a Goiânia. Ao todo, foram 59 caixas apreendidas com o medicamento que é vendido, com receita médica, por preços a partir de R$ 900 reais em farmácias.

Comércio ilegal

A passageira foi abordada pela fiscalização da Alfândega do aeroporto. Segundo a Receita Federal, os medicamentos foram transportados de forma irregular com intuito de comercialização no mercado brasileiro. As canetas de Mounjaro foram apreendidas e encaminhadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Receita Federal alerta que a compra de medicamentos transportados ilegalmente pode representar riscos à saúde. Segundo o órgão, esses produtos exigem refrigeração, mas acabam passando horas em transporte sem os cuidados necessários.