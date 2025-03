MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Previsão de frio mais intenso

O frio já tem data para chegar ao Brasil: segundo as previsões da MetSul, duas ondas polares tendem a derrubar os termômetros por volta do dia 12 de abril e 4 de maio. Ainda assim, o outono segue com indicadores de temperaturas acima da média histórica na maior parte do território nacional.

O início do outono tem registrado grande variabilidade térmica, algo comum para uma estação de transição. A despedida do verão foi marcada por um calor intenso, que tem se aliviado ao longo das semanas - especialmente no Sul, onde algumas massas de ar seco já esfriaram as madrugadas e resultaram na primeira geada do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada até o momento em Porto Alegre foi 16,4 °C no dia 14 de março. Em Bagé, na Campanha Gaúcha, a temperatura chegou a 8 °C no dia 10. No Paraná, em General Carneiro, a menor marca do mês foi de 8,7 °C no dia 22. Vale ressaltar que essas condições foram pontuais e resultaram do efeito do ar seco, não da chegada de massas de ar polar abrangentes.

As novas projeções indicam variações térmicas para os próximos 45 dias, em que as ondas de frio tendem a impactar, sobretudo, o Centro-Sul do país. A redução nas temperaturas deve ser passageira, seguida de uma rápida elevação.

Segundo a MetSul, ainda não é possível prever se essas ondas de frio vão resultar em temperaturas negativas, uma vez que essa previsão só pode ser analisada a curto prazo. Porém, os modelos atuais apontam que o padrão predominante será de temperaturas amenas, com períodos pontuais de frio intenso.

Ainda, as previsões da MetSul indicam que as ondas de frio mais prolongadas e intensas são prováveis no inverno climático. Até lá, os brasileiros devem seguir contando com o calor durante o outono, com dias ligeiramente mais frescos.