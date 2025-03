Reprodução Maicol confessa ter assassinado Vitória Regina





A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (24), que a Polícia Civil pediu ao IML(Instituto Médico Legal) a reconstituição do crime que resultou na morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O principal suspeito, Maicol Antonio Sales dos Santos, confessou o crime e segue preso temporariamente.

“A Polícia Civil solicitou ao IML a reconstituição do crime para esclarecer todas as circunstâncias em que ele ocorreu. O principal suspeito segue preso temporariamente após confessar a autoria do homicídio e as investigações prosseguem pela Delegacia de Cajamar para a conclusão do inquérito policial”, diz a nota da SSP-SP enviada ao Portal iG.

Vitória desapareceu em 26 de fevereiro, após sair do trabalho em um shopping de Cajamar e pegar um ônibus para casa.

Antes do sumiço, ela enviou mensagens a uma amiga relatando medo de estar sendo seguida. As buscas mobilizaram cerca de 100 agentes, com apoio de cães farejadores e drones, até a localização do corpo.

O corpo de Vitória foi encontrado em 5 de março, em uma área de mata a cinco quilômetros de sua casa.

O cadáver estava em estado avançado de decomposição, com a cabeça raspada e sinais de violência. A polícia realizou operações e interrogou 18 pessoas, incluindo o ex-namorado da vítima.

Prisão temporária

Reprodução Polícia encontrou fotos de Vitória no celular de Maicol





A prisão temporária do suspeito foi decretada em 8 de março, após contradições em seu depoimento e evidências ligando seu Toyota Corolla ao crime.

Investigações iniciais consideraram o pai da vítima, Carlos Alberto de Souza, e outros dois homens, mas as suspeitas foram descartadas.

Nos dias 11 e 12 de março, a Polícia Científica encontrou sangue na residência e no veículo de Maicol.

A compatibilidade com o DNA da vítima aguarda confirmação pericial. Além disso, nove celulares foram apreendidos e imagens de câmeras de segurança mostraram Maicol seguindo Vitória dias antes do crime.





Suspeito demonstrava sinais de ‘stalker’

As investigações apontam que Maicol nutria uma obsessão por Vitória desde 2024. No período entre 16 e 17 de março, peritos encontraram no celular do suspeito diversas imagens da vítima, de outras jovens com características semelhantes e de armas brancas, sugerindo premeditação.

O aparelho de Vitória, ainda desaparecido, foi ligado em Campinas após seu sumiço, levantando dúvidas sobre a trajetória do crime.

Maicol, morador do mesmo bairro que Vitória, já a seguia nas redes sociais desde 2024. A obsessão do suspeito foi evidenciada pelo material encontrado durante as investigações, resultando na sua prisão e na continuidade das diligências para a conclusão do inquérito policial.