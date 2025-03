Reprodução Todo o material recolhido foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia





Durante uma operação realizada na madrugada de domingo (23) em Ceilândia, a Polícia Militar do Distrito Federal ( PMDF) conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes. A ação foi conduzida pelos policiais do Patrulhamento Tático Móvel ( Patamo), do Batalhão de Choque, com foco no combate ao tráfico de drogas na região.

Os militares se depararam com um homem em atitude suspeita na QNM 4. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito abandonou algumas sacolas no chão e correu em direção a uma residência próxima. Ele se trancou no local e, na tentativa de escapar, fugiu pelos telhados da vizinhança.





Ao verificar o conteúdo das sacolas, os policiais encontraram 127 frascos de lança-perfume, um tablete de maconha e diversas porções da droga já embaladas para comercialização. Além dos entorpecentes, foram apreendidos também quatro cartuchos de munição calibre .38.

Todo o material recolhido foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.