Redes sociais/Reprodução Irã é atingida por "chuva de sangue".





Na última semana, a Ilha de Ormuz, no Irã, surpreendeu residentes e visitantes ao se transformar em um cenário digno de filme.

Durante intensas chuvas, a mistura de água com solos ricos em óxido de ferro revelou uma " chuva de sangue ", fazendo com que as águas e a areia da praia adquirissem um tom vermelho vibrante.

Esse fenômeno acontece quando as precipitações intensas dispersam o mineral presente na terra, dando origem a rios e córregos tingidos de vermelho.









Embora o nome inspire apreensão, a explicação é simples e intrigante.

A terra da ilha contém diversos compostos metálicos que, combinados com a água das chuvas, intensificam a coloração vermelha.

O Conselho de Turismo do Irã ressalta que essa peculiaridade não se limita a um espetáculo visual: o solo de Ormuz é valioso para diversas indústrias, como a de corantes, cosméticos, vidro e cerâmica, sendo amplamente extraído e exportado para mercados internacionais.





A Ilha Arco-íris

Além do "efeito sangue ", a Ilha de Ormuz, também conhecida como “Ilha Arco-íris”, encanta por sua diversidade mineral.

Com cerca de 70 minerais presentes no solo, a ilha oferece uma paleta de cores que vai do vermelho ao amarelo e laranja.

Ao caminhar pela praia, os visitantes podem até observar áreas onde a areia parece brilhar, fruto dessa rica composição metálica que, ao se misturar com a água e as camadas rochosas, cria efeitos visuais hipnotizantes.

Redes sociais/Reprodução Fenômeno atraiu turistas e curiosos.





Apesar da aparência inusitada, o fenômeno é completamente inofensivo e tem se consolidado como uma atração turística única.

Turistas de várias partes do mundo têm visitado a ilha para presenciar de perto essa combinação singular de beleza natural e relevância econômica, onde ciência e natureza se encontram em um espetáculo que estimula a curiosidade e impulsiona a economia local.