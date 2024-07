Redação GPS Mastruz com Leite abrirá o “Maior São João do Cerrado” em Ceilândia

Considerada a maior festa junina fora de época do país, O Maior São João do Cerrado já está com data marcada. A 16ª edição do evento será realizada de 12 a 15 de setembro, em Ceilândia .

A banda Mastruz com Leite , um dos grupos de forró mais tradicionais do país, abrirá a programação no palco principal.

“O Maior São João do Cerrado é um grande palco da cultura popular em pleno Planalto Central, inteiramente voltado às famílias brasilienses”, destacou a organizadora Edilane Oliveira.

Segundo a produtora, a festa é uma forma de celebrar a arte e a alegria, trazendo um pouco do Nordeste para a capital do país.

“É quase impossível encontrar um migrante nordestino que não sinta saudade da sua terra quando junho se aproxima. O São João é um presente para o brasiliense e, sobretudo, para o povo nordestino”, ressaltou.

Com a segunda maior comunidade nordestina do país fora da região nordeste, Ceilândia se torna o lugar especial para sediar um evento tão tradicional.

“Ceilândia é a casa do São João. E todos da cidade sabem da minha luta, ano após ano, para defender esse chão como nosso território”, afirmou Edilane Oliveira.

Além de promover a cultura e a alegria, O Maior São João do Cerrado também se preocupa com a acessibilidade. O evento contará com intérpretes em libras, audiodescrição, plataforma elevada para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento exclusivo para PCD.

O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Cidadania (IBI).

The post Mastruz com Leite abrirá o “Maior São João do Cerrado” em Ceilândia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .