O incêndio que atingiu a fábrica Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quarta-feira (12), também causou um grande prejuízo ao Carnaval . Toda a produção de fantasias do Império Serrano e da Unidos da Ponte , escolas da Série Ouro, foi consumida pelas chamas, comprometendo os desfiles das agremiações.

Em nota, o Império Serrano lamentou profundamente a tragédia e afirmou que todas as fantasias da escola estavam no galpão atingido pelo fogo. "Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", declarou a agremiação em uma rede social.





A Unidos da Ponte também se manifestou sobre o ocorrido. "É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam presentes no local", destacou a escola, que igualmente perdeu toda a sua produção de fantasias para o Carnaval de 2025.





O incêndio começou por volta das 7h39 e rapidamente se alastrou pelo prédio. Parte dos trabalhadores estava dormindo no local quando as chamas tiveram início, o que dificultou a evacuação. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, com 10 em estado grave.





O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades para controlar o fogo devido às passagens estreitas no local, que impossibilitavam o acesso de caminhões equipados com escadas magirus. Equipes de resgate precisaram utilizar escadas portáteis para salvar trabalhadores encurralados nos andares superiores, minutos antes de o fogo atingir os espaços onde estavam.

Além das fantasias das escolas de samba, a fábrica também produzia fardamentos para forças de segurança do Rio de Janeiro. A causa do incêndio ainda está sendo investigada pelas autoridades.