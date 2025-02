Reprodução/TV Globo Incêndio em Ramos





Um incêndio de grandes proporções atingiu a Maximus Confecções , em Ramos , na Zona Norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quarta-feira (12). O fogo se alastrou rapidamente pelo prédio, deixando trabalhadores encurralados e dificultando o resgate.

Segundo informações preliminares, parte dos funcionários estava dormindo no momento em que as chamas começaram. Pelo menos quatro ocupantes do imóvel conseguiram escapar ao se refugiarem em uma das janelas nos fundos da fábrica. O Corpo de Bombeiros confirmou o resgate de 21 pessoas.

A corporação foi acionada às 7h39 e mobilizou seis quartéis para controlar o incêndio e resgatar possíveis vítimas. Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas entre as 21 que ficaram feridas.





A Maximus Confecções é uma das principais fornecedoras de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. O Império Serrano informou que toda a sua produção para o Carnaval deste ano estava armazenada no galpão atingido pelo fogo. Além das fantasias, a fábrica também produzia camisas para alas e fardas utilizadas por forças de segurança do estado do Rio de Janeiro.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.





Carnaval prejudicado



Toda a produção de fantasias do Império Serrano e da Unidos da Ponte, escolas da Série Ouro, foi consumida pelas chamas, comprometendo os desfiles das agremiações.

Em nota, o Império Serrano lamentou profundamente a tragédia e afirmou que todas as fantasias da escola estavam no galpão atingido pelo fogo. "Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", declarou a agremiação em uma rede social.



A Unidos da Ponte também se manifestou sobre o ocorrido. "É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam presentes no local", destacou a escola, que igualmente perdeu toda a sua produção de fantasias para o Carnaval de 2025.

Nota da Império Serrano



