Reprodução Incêndio de grandes proporções atinge fábrica em Ramos





Nove trabalhadores da Maximus Confecções , fábrica atingida por um incêndio de grandes proporções em Ramos, na Zona Norte do Rio , foram levados ao Hospital Getúlio Vargas na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas (seis mulheres e três homens) estão em estado grave. Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas, com 10 delas em estado grave, a maior parte por queimaduras oriundas de inalação de fumaça quente.

O incêndio começou por volta das 7h30 e rapidamente se espalhou pelo imóvel, deixando funcionários presos no local. Alguns trabalhadores ficaram encurralados e precisaram ser resgatados pelos bombeiros, que utilizaram escadas portáteis para alcançá-los. Pelo menos quatro ocupantes do prédio escaparam ao se refugiarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica, antes de as chamas consumirem o andar onde estavam.





Além do impacto na confecção, que é uma das principais fornecedoras de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães, o incêndio também ameaça construções vizinhas. Moradores de um condomínio ao lado foram retirados às pressas, já que as chamas começaram a atingir parte do prédio.

Seis quartéis do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para controlar o fogo e realizar os resgates. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Prejuízo no Carnaval



Toda a produção de fantasias do Império Serrano e da Unidos da Ponte, escolas da Série Ouro, foi consumida pelas chamas, comprometendo os desfiles das agremiações.

Em nota, o Império Serrano lamentou profundamente a tragédia e afirmou que todas as fantasias da escola estavam no galpão atingido pelo fogo. "Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", declarou a agremiação em uma rede social.





A Unidos da Ponte também se manifestou sobre o ocorrido. "É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam presentes no local", destacou a escola, que igualmente perdeu toda a sua produção de fantasias para o Carnaval de 2025.