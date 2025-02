Reprodução/redes sociais Santiago Bordieu





Um turista argentino de 28 anos morreu no Havaí após pular de um penhasco de cerca de 18 metros de altura, o equivalente a um prédio de aproximadamente 6 andares.



Ele ficou 15 minutos debaixo d'água até ser localizado, segundo o jornal La Nacion.

Um internauta compartilhou no Instagram o momento em que Bourdieu corre e pula do penhasco.

“Dia triste em Spitting Cave, onde um homem pulou e não voltou à superfície. Os outros homens que estavam com ele tentaram encontrá-lo, mas não tiveram sucesso porque não tinham máscara para ver através dele”, explicou.



Testemunhas dizem que o turista ficou submerso por 15 minutos até a localização por parte de socorristas, que o levaram para a superfície. "Bombeiros e socorristas levaram o corpo em um jet ski", explicou o internauta que presenciou a cena.



Após tentativas de ressuscitação, o turista foi levado a um hospital em estado crítico, onde não resistiu e morreu. A área onde ele pulou é muito perigosa e é conhecida por ter fortes correntes.

Despedida ao professor



Santiago Bourdieu era professor em uma escola em Olivos, na Argentina, e jogava rúgbi no Clube San Isidro (SIC), onde trabalhava como preparador físico.

“Acompanhamos com muito carinho todos os familiares e amigos de Santi neste momento. Santi foi jogador da temporada de 1996 e também trabalhou como preparador físico em nossas divisões de base. Sentiremos sua falta!!!, , escreveu o clube, nas redes sociais.



A Buenos Aires Rugby Union também expressou suas condolências pelo falecimento de Bourdieu. “O Conselho Diretor do URBA expressa suas condolências pelo falecimento do antigo jogador e atual PF da equipe sênior do SIC, Santiago Bourdieu, e acompanha sua família, amigos e o clube neste momento de tristeza”.



Como é o Spitting Cave Cliff?



O local onde ele pulou fica na ilha de Oahu, no Havaí. A melhor maneira de chegar à ilha no Pacífico Central é voar diretamente para o Aeroporto Internacional de Honolulu.



Segundo o La Nacion, é um destino popular para aventuras, com ondas fortes e imprevisíveis, e correntes marítimas que podem mudar rapidamente.



As autoridades alertam frequentemente sobre os perigos do local para banhistas que queiram nadar ou pular na água do penhasco, que tem aproximadamente 18 metros de altura.

