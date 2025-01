Agência Brasil Tradicionalmente, o Carnaval é associado ao mês de fevereiro





A celebração da Páscoa, usada para definir a data do Carnaval, muda anualmente de acordo com um cálculo feito pela Igreja Católica a partir do calendário gregoriano, diferente do calendário usado pela Igreja Ortodoxa. Neste sábado, o Papa Francisco afirmou neste sábado (25) que está disposto a aceitar um domingo fixo para o feriado religioso, em uma comunhão entre as Igrejas Católica e Ortodoxa.

Caso a Páscoa seja fixada em uma data próxima a que vai acontecer neste ano, 20 de abril, o Carnaval pode cair sempre em março, deixando de ser comumente associado ao mês de fevereiro.

Como se calcula a data da Páscoa?

A Páscoa muda de ano para ano porque para se ter o cálculo os católicos utilizam desde 1582 o calendário de 12 meses — usado oficialmente no Brasil, por exemplo —, denominado gregoriano. A conta é feita no chamado "Cálculo Eclesiástico".

A partir do calendário gregoriano, se define a data da Páscoa como o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio vernal(ou equinócio da primavera) do hemisfério norte do planeta. Geralmente ele acontece em uma data próxima ao dia 21 de março, podendo ser antes ou depois.

A partir dessa conta, em 2025 a Páscoa vai acontecer no dia 20 de abril. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa faz o cálculo da Páscoa com base no calendário juliano, que caiu em desuso após o século XVI. Essa diferença geralmente faz com que o feriado seja celebrado em datas diferentes pelas duas igrejas, com intervalos de semanas.

Datas coincidiram em 2025

Pela primeira vez em mais de mil anos, a Páscoa será comemorada na mesma data pela Igreja Católica Apostólica Romana e pela Igreja Ortodoxa Bizantina graças a uma coincidência nos calendários. A proposta de unificação da Páscoa, discutida durante o encontro entre católicos e ortodoxos, sugere que a data seja celebrada no segundo ou terceiro domingo de abril.

A ideia foi bem recebida pelo Patriarca Bartolomeu de Constantinopla e pelo arcebispo ortodoxo Job Getcha de Telmessos. "Renovo meu chamado para que essa coincidência sirva de lembrete a todos os cristãos para darem um passo decisivo rumo à união, e isso em torno de uma data comum para a Páscoa", afirmou o Papa Francisco.

Segundo o pontífice, durante a missa que encerrou a semana de oração pela união dos cristãos, "a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem uma data de união".





Carnaval e Corpus Christi

Tradicionalmente, a terça-feira de Carnaval, que encerra o feriado, acontece 47 dias antes da Páscoa. Ou seja, em 2025, será no dia 4 de março. Se a Páscoa for fixada no terceiro domingo de abril, como neste ano, um dos feriados mais populares do Brasil vai acontecer sempre em março e não mais em fevereiro, como na maioria das vezes.

A data fixa da Páscoa também fixaria outro feriado religioso, o de Corpus Christi, celebrado 60 dias após a Páscoa.

"Tenhamos a coragem de acabar com esta divisão, que às vezes nos faz rir… 'O seu Cristo ressuscita quando? E o seu Cristo, quando ressuscita?' Não. O sinal é um só Cristo para todos nós”, afirmou o Papa Francisco.