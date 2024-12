AFP Papa Francisco é o primeiro papa jesuíta e sul-americano da história da Igreja Católica





O papa Francisco celebra nesta terça-feira (17) seu aniversário de 88 anos, tornando-se um dos pontífices mais longevos a liderar a Igreja Católica nos últimos 700 anos.

Nascido em Buenos Aires, no dia 17 de dezembro de 1936, Jorge Bergoglio é filho de imigrantes italianos e o mais velho de cinco irmãos.

Após uma longa vida religiosa, ele foi eleito como sucessor de Bento XVI em 13 de março de 2013 e assumiu o inédito nome de Francisco.

O argentino é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja e também o primeiro sul-americano. Ao completar 88 anos, ele ultrapassa, na lista dos últimos oito séculos, Clemente XII (1652-1740), que morreu a dois meses de completar 88 anos; Bento XVI, que renunciou ao pontificado em 2013, com 85 anos de idade; bem como os Papas Celestino V (1215-1296) e Clemente X (1590-1676).

Homenagens

Em celebração ao aniversário de Francisco, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, usou suas redes sociais para parabenizá-lo, publicando uma foto dos dois durante a cúpula do G7 na Puglia.

"Feliz Aniversário ao papa Francisco. Suas palavras e ensinamentos são fonte de inspiração para todos nós. Que seu caminho continue iluminando pela fé e sustentado pela esperança", escreveu ela.

Já o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, desejou "os mais calorosos votos" para a "Sua Santidade" por seu aniversário.

"Quero agradecer-lhe pelo seu ensinamento, pelo seu compromisso com o diálogo e a fraternidade entre os povos e pelo profundo carinho que nutre pela nossa cidade", disse.

Segundo Gualtieri, com o Jubileu 2025, "Roma abre-se ao mundo com orgulho no sinal da paz e da solidariedade". "Que o exemplo da humildade e de esperança do nosso Bispo continue a inspirar-nos todos os dias. Muitas felicidades, Santo Padre".