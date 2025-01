Reprodução Vistoria feita pelos bombeiros





O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fez, neste sábado (25), uma vistoria na abertura dos ensaios técnicos no sambódromo, para verificar se as exigências de segurança contra incêndio e pânico.

Segundo comunicado enviado para a imprensa, a corporação não constatou perigo iminente na fiscalização. Porém, camarotes e restaurantes foram notificados por causa da ausência de autorização para funcionamento. Os proprietários precisam se regularizar junto aos bombeiros.

Durante a semana, os militares participaram de uma reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e representantes dos camarotes, para alinhar as ações de segurança para o Carnaval de 2025 na capital fluminense.



