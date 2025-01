Mônica Basile/iG Baixada Santista Mais de 100 pessoas ficaram infectadas na viagem





Depois do surto de norovírus que atingiu passageiros e tripulantes no MSC Grandiosa, a CLIA Brasil se pronunciou sobre o assunto e disse que surtos como esses têm mais chances de acontecer em terra, como a que atingiu a Baixada Santista no início do ano, do que em navios.

"Enquanto o risco de contrair norovírus em terra é de cerca de 1 em 15, a chance em cruzeiros é de aproximadamente 1 em 5.500, refletindo a eficácia dos rigorosos protocolos de saúde e bem-estar adotados pela indústria", explica a nota do entidade.

Mais de 100 pessoas foram infectadas durante a viagem que saiu do Porto de Santos em direção às cidades do Nordeste. A Anvisa decretou surto já que mais 2% dos embarcados tiveram a doença.





De acordo com a nota enviada ao portal iG, a CLIA afirma que a indústria segue comprometida em promover um ambiente seguro e saudável para os passageiros e tripulantes.

"A indústria segue comprometida em promover um ambiente seguro e saudável. implementando protocolos atualizados e medidas preventivas para assegurar que os cruzeiros continuem sendo uma opção de lazer segura e controlada, mesmo diante de surtos em terra", finaliza o comunicado.