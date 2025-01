Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Temporais causam transtornos em várias cidades brasileiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou cinco alertas climáticos nesta sexta-feira (24), prevendo chuvas intensas e tempestades em diversas partes do país. Os estados das regiões Centro-Oeste, Sul e parte do Sudeste estão sob maior risco de fenômenos severos. Já no Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas volumosas, mas menos intensas.

Um dos alertas mais preocupantes, de nível laranja, abrange áreas específicas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, próximas à fronteira com a Argentina. Nesses locais, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 mm/h, acompanhados de granizo e ventos de até 100 km/h. O Inmet também alerta para riscos de alagamentos, quedas de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Outros três avisos de "Perigo Potencial" foram emitidos para o Centro-Sul, atingindo estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins (sul), Goiás e parte do Mato Grosso. Nessas regiões, podem ocorrer chuvas de 20 a 30 mm/h, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Além disso, a cidade de São Paulo recebeu, durante a tarde, um Alerta Severo para chuvas. O município acumulou mais de 31 pontos de alagamento, e teve vídeos chocantes de carros afundados em enchentes e correntezas no metrô, entre outros.

Previsões para Norte e Nordeste

No Norte e Nordeste, a previsão indica chuvas constantes e volumosas, especialmente em áreas como Amapá, norte do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. O principal fenômeno meteorológico responsável por essas chuvas é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atua como um sistema de encontro de ventos próximo ao Equador, influenciando diretamente o clima dessas regiões.

Ainda assim, a intensidade das chuvas é menor do que nas regiões Centro-Oeste e Sul, com menos chances de tempestades severas. Segundo o Inmet, capitais dessas áreas, que registravam temperaturas acima dos 35°C, devem ter queda nos termômetros, com máximas próximas de 30°C nos próximos dias.

São Paulo: previsão do tempo para esta sexta-feira

A capital paulista deve enfrentar um dia chuvoso, com 82% de probabilidade de precipitação ao longo da sexta-feira. As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C, enquanto a umidade relativa do ar ficará entre 62% e 97%.

Na quinta-feira (3), a cidade de Bauru (SP) tem alertas de novo temporal, após uma tempestade acompanhada de granizo provocar acidentes, alagamentos e transtornos em diferentes regiões.

Os ventos em São Paulo terão uma velocidade média de 13 km/h, podendo alcançar um pico de 23 km/h durante a tarde.

O nascer do sol na cidade ocorreu às 05h26, enquanto o pôr do sol será às 18h15.