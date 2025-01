Tânia Rêgo/Agência Brasil Mudanças climáticas agravaram o calor no país





Em uma onda de calorão em todo o Brasil, é importante entender qual será a previsão do tempo nos próximos dias. Além de riscos como desidratação, as chuvas fortes podem trazer risco de inundação, e a seca de incêndios.

Nas últimas semanas, o Sudeste sofreu com temperaturas altíssimas e tempestades. Porém, de acordo com ClimaTempo e Meteored, a chegada de uma frente fria na região aliviará um pouco o calor a partir da quinta-feira, com temperaturas máximas de 25°C em São Paulo. Em Belo Horizonte, existem máximas de 30°C. As cidades de interior, no entanto, devem ter temperaturas acima dos 30°C.

O resto do Brasil deve se preparar para muito calor, com temperaturas próximas a 34°C. O Centro-Oeste e Sudeste devem ter tempestades, enquanto o Sul recebe chuvas amenas. O Norte e Nordeste devem ter pancadas de chuvas intercaladas com sol forte.





Confira a previsão do clima para algumas cidades do Brasil pelos próximos 15 dias:

São Paulo

A próxima semana começa um pouco mais fresca, com a temperatura máxima em 25°C. No final da semana, sobe um pouco mais com máxima de 28°C. Em fevereiro, o calor continua: nenhum dia tem máxima abaixo de 26°C.

A capital pode esperar alta chance de chuva até o dia 5 de fevereiro, porém, no dia 6, a previsão é que não chuva.

Rio de Janeiro

Os cariocas podem se preparar para mais calor durante as próximas semanas: na última de janeiro, as temperaturas máximas variam de 29°C a 34°C. Já na primeira semana de fevereiro, as temperaturas máximas vão de 29°C a 31°C.

A cidade pode esperar por chuvas todos os dias até 2 de fevereiro, com avisos de tempestade para doming (26), terça (28) e quinta-feira (30).

Belo Horizonte, Minas Gerais

A capital de BH terá temperaturas altas, baixas, e depois altas novamente:

Até 26 de janeiro: máxima a partir de 30°C;

De 27 a 2 de fevereiro: máximas de 25 e 26°C.

3 a 5: máximas em torno de 28°C.

As chuvas fortes continuarão no estado de MG, que tem aviso de tempestade de 25 a 28 de janeiro, chuva amena em 29 a 31, e volta das tempestades entre 1 e 3.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

A cidade pode esperar por semanas quentes, com temperaturas que vão até os 34°C. Durante metade das próximas semanas, as máximas são indicadas acima de 30°C.

As tempestades estão previstas para o dia 24, 24 e 28 (sexta, sábado e terça). Entre os dias 2 e 5 (domingo a terça), não deve chover.

Manaus, Amazonas

Manaus terá temperatura alta pelas próximas duas semanas, com as máximas orbitando entre 30 e 33°C.

A cidade também pode esperar chuva todos os dias: mais amenas até o fim de janeiro e tempestades nos primeiros dias de fevereiro.

Cuiabá, Mato Grosso

A cidade de Cuiabá terá um dos climas mais quentes do país: a maioria dos dias será acima de 30°C, com apenas ois dias de máxima em 39°C (sexta, 31 e sábado, 1). Entre terça e quinta (de 28 a 30) as temperaturas máximas serão de 33 e 34°C.

Recife, Pernambuco

Recife terá temperaturas um pouco mais amenas do que o período anterior, variando entre máximas de 28 a 30°C.

Quanto as chuvas, serão amenas até o dia 30. Os dias 31 e 1 não têm previsão de chuva, e entre 2 e 5 a previsão é de tempestades.