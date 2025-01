Marcelo Camargo - Ag.Brasil As mudanças climáticas agravam o calor no mundo inteiro





O Brasil está quente . Durante as últimas semanas, as regiões do país registraram temperaturas acima de 30 ºC, muitas vezes ultrapassando os 40 ºC. Mas isso é pouco comparado ao lugar mais quente habitado do mundo: por lá, a temperatura ultrapassa os 56 °C!

Lugar mais quente do mundo (habitado)

De acordo com o World Meteorological Organization (WMO, Organização Metereológica Mundial) e o Guinness World Records, o lugar mais quente e habitado do mundo é o Death Valley, ou vale da morte, na Califórna, EUA.

As temperaturas por lá são extremas. A mais quente registrada até hoje foi em 13 de julho de 1913 (verão no hemisfério norte): os termômetros marcaram 56,7 °C!

Embora essa temperatura foi extraordinária, o Death Valley é quente o tempo inteiro - a temperatura média é 45 °C.

Por lá, moram principalmente famílias que trabalham no parque nacional da área. As casas por lá são adaptadas para o clima.





Por que Death Valley é tão quente?

Existem algumas explicações geográficas para Death Valley, na Califórnia, ser tão quente. Uma delas é a alta pressão atmosférica; outra, o fato do local ser cercado de montanhas que não deixam o ar circular facilmente.

Além disso, chove pouco por lá, e a combinação de sol forte e umidade baixa faz o solo esquentar muito.

Lugar mais quente do mundo

Embora Death Valley seja o lugar habitado mais quente do mundo, dois lugares ali por perto são muito mais quentes (mas ninguém mora neles).

O Lut Desert, no Irã, e o Sonoran Desert, na fronteira entre México e Estados Unidos, alcançaram a temperatura de 80.8°C.