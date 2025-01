Reprodução Acidente em Ubatuba: família que estava em avião é transferida para Hospital Sírio Libanês

A família Fries, que sobreviveu a um trágico acidente aéreo em Ubatuba, no litoral paulista, tem uma história de apoio social e filantrópico com a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Mineiros (AVCC). A ação filantrópica teve início com o patriarca Milton Fries e foi continuada por seus familiares.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (9), quando a aeronave da família Fries, que havia decolado de Mineiros, Goiás, com destino ao litoral paulista, sofreu a explosão. Estavam a bordo a matriarca Mireylle Fries, seu esposo Bruno Almeida Souza e os dois filhos do casal. Apesar do impacto, todos sobreviveram, mas o piloto Paulo Seguetto não resistiu e faleceu após o acidente.

De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, a família Fries é bem conhecida na cidade de Mineiros por sua contribuição tanto para a agricultura quanto para a preservação ambiental, além de suas ações filantrópicas.

A presidente da AVCC, Sirlene Morais Assis, recordou a generosidade de Milton, que organizou, por exemplo, um aniversário com o objetivo de arrecadar doações para a instituição. "Ele [Milton] fez um aniversário pedindo doações para a AVCC, e nós arrecadamos bastante nessa época", contou à TV.

Com o apoio das doações recebidas, a associação conseguiu adquirir um terreno em Barretos (SP), cidade reconhecida no Brasil pelo seu tratamento de câncer. No local, ao lado do Hospital de Câncer de Barretos, foi inaugurado o Centro de Apoio ao Mineirense, que serve de apoio a pacientes e acompanhantes que vêm de Mineiros e das cidades vizinhas em busca de tratamento. O centro conta com 26 alojamentos e 85 leitos, além de áreas de descanso, refeitório e espaço ao ar livre.

Anita Marcolin, voluntária da AVCC, destacou a importância do envolvimento de toda a família Fries na causa: "Ele abraçou a causa e levou muita gente junto. A família toda abraçou também", disse à TV Anhanguera.

O acidente

O acidente com a aeronave ocorreu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba. A Rede Voa, administradora do aeroporto, informou que a aeronave havia decolado de Mineiros e estava tentando pousar em Ubatuba, mas encontrou condições climáticas desfavoráveis, com chuva e pista molhada.

A causa exata do acidente ainda não foi oficialmente divulgada, mas dados indicam que o Cessna Citation envolvido necessitava de uma pista maior do que a disponível no aeroporto de Ubatuba para um pouso seguro.

Além da família Fries, que sobreviveu ao acidente, e do piloto falecido, uma pessoa que estava na orla de Ubatuba também ficou ferida. Essa pessoa foi atendida pelo Samu e diagnosticada com uma fratura.

Vítimas do acidente: